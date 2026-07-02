قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۱ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
174,071,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
171,750,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
232,092,000
|
طلای دست دوم
|
171,479,800
|
آبشده کمتر از کیلو
|
755,040,000
|
مثقال طلا
|
754,040,000
|انس طلا
|
4,065.45
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,780,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,726,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
923,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
267,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|860,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
69,260,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,760,000
|
حباب نیم سکه
|
65,890,000
|
حباب ربع سکه
|
104,920,000
|
حباب سکه گرمی
|
59,010,000