همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و حضور گسترده مردم از شهرهای مختلف در این مراسم در فضای باز، رعایت نکات بهداشتی و نوشیدن مایعات کافی اهمیت ویژه‌ای دارد.

متخصصان سلامت تأکید می‌کنند که همراه داشتن نوشیدنی‌های مناسب می‌تواند از کم‌آبی بدن، افت فشار و گرمازدگی جلوگیری کند و حضور ایمن‌تر در این مراسم را برای شرکت‌کنندگان رقم بزند.

۱. آب؛ بهترین انتخاب برای پیشگیری از کم‌آبی

هیچ نوشیدنی‌ای جای آب را نمی‌گیرد. پزشکان توصیه می‌کنند پیش از احساس تشنگی، هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه چند جرعه آب بنوشید. همراه داشتن یک بطری آب ساده، مهم‌ترین اقدام برای کاهش خطر گرمازدگی است.

۲. محلول ORS؛ مناسب برای حضور طولانی‌مدت در هوای گرم

اگر قرار است ساعت‌ها در فضای باز بمانید یا تعریق زیادی دارید، محلول ORS می‌تواند به جبران آب و الکترولیت‌های از دست‌رفته بدن کمک کند. البته این محلول باید طبق دستور مصرف شود و جایگزین نوشیدن آب نیست.

۳. دوغ کم‌نمک؛ انتخابی مناسب برای تأمین املاح بدن

دوغ کم‌نمک و بدون گاز می‌تواند بخشی از آب و املاح مورد نیاز بدن را تأمین کند. در مقابل، دوغ‌های بسیار شور یا گازدار به دلیل نمک بالا انتخاب مناسبی برای روزهای گرم نیستند.

۴. شربت خاکشیر؛ نوشیدنی سنتی روزهای گرم

شربت خاکشیر کم‌شیرین یکی از نوشیدنی‌های سنتی محبوب برای مقابله با گرمای هواست. این نوشیدنی در صورت تهیه بهداشتی و مصرف متعادل، می‌تواند به تأمین آب بدن کمک کند.

۵. شربت تخم‌شربتی؛ کمک به حفظ آب بدن

تخم‌شربتی پس از جذب آب، حالتی ژله‌ای پیدا می‌کند و می‌تواند به حفظ آب بدن کمک کند. بهتر است این نوشیدنی نیز با شکر کم تهیه شود.

۶. شربت آب‌لیمو کم‌شیرین

آب‌لیمو تازه علاوه بر ایجاد حس طراوت، نوشیدن آب را دلپذیرتر می‌کند. توصیه می‌شود از مصرف شربت‌های بسیار شیرین خودداری شود، زیرا ممکن است احساس تشنگی را بیشتر کنند.

۷. آب نارگیل؛ گزینه‌ای برای تأمین الکترولیت‌ها

در صورت دسترسی، آب نارگیل طبیعی نیز می‌تواند بخشی از پتاسیم و الکترولیت‌های مورد نیاز بدن را تأمین کند و گزینه مناسبی برای روزهای گرم باشد.

از این نوشیدنی‌ها پرهیز کنید

کارشناسان سلامت توصیه می‌کنند در روزهای گرم و هنگام حضور طولانی‌مدت در مراسم، از مصرف نوشابه‌های گازدار، نوشیدنی‌های انرژی‌زا، قهوه غلیظ، چای پررنگ و شربت‌های بسیار شیرین خودداری کنید؛ زیرا برخی از این نوشیدنی‌ها می‌توانند کم‌آبی بدن را تشدید کنند.

چند توصیه مهم برای شرکت‌کنندگان در مراسم

پیش از احساس تشنگی آب بنوشید.

از ایستادن طولانی‌مدت زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.

هر زمان که امکان داشت، در سایه یا محیط خنک استراحت کنید.

از لباس‌های نخی و گشاد استفاده کنید.

در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، ضعف، سردرد، تهوع یا تپش قلب، به محل خنک بروید، مایعات بنوشید و در صورت تداوم علائم از نیروهای امدادی مستقر در مسیر کمک بگیرید.