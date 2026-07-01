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تنها پسربچه‌ای که از کار کردنش ناراحت نمی‌شوید+ فیلم

تنها پسربچه‌ای که از کار کردنش ناراحت نمی‌شوید+ فیلم
کد خبر : 1807233
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ویدئویی از مصاحبه با یک پسربچه که بدون نیاز مالی و در مواقع بیکاری آدامس فروشی می‌کند، در فضای مجازی در حال انتشار است.

ویدئویی از مصاحبه با یک پسربچه که بدون نیاز مالی و در مواقع بیکاری آدامس فروشی می‌کند، در فضای مجازی در حال انتشار است. این ویدئو از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که این نوجوان بدون خجالت از دستفروشی و با خوش‌زبانی مصاحبه می‌کند و آرزو دارد در آینده دندانپزشک شود.

کاربری به نام «ایمان» در توئیتی طنز نوشت: آدامس برای دندان ضرر داره این از الان داره آدامس میفروشه که دندان‌های ملت خراب شه فردا برای دندان پزشکیش مشتری داشته باشه به این میگن فروش هدف‌مند.

«قربانی امیر» در این رابطه توئیت کرد: اولین پسر بچه‌ای هست که از کار کردنش تو این سن خوشحالم.

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