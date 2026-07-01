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سایر رسانه‌ها ۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۶:۲۲

ویدیوی خالد مشعل درباره «شهادت سید مجتبی خامنه‌ای» جعلی است+ فیلم

این کلیپ که در فضای مجازی دست‌به‌دست شده، با هوش مصنوعی ساخته و دستکاری شده و واقعیت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف از انتشار آن، القای انگاره‌های نادرست درباره وضعیت رهبر معظم انقلاب بوده است.