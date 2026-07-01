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ویدیوی خالد مشعل درباره «شهادت سید مجتبی خامنه‌ای» جعلی است+ فیلم

ویدیوی خالد مشعل درباره «شهادت سید مجتبی خامنه‌ای» جعلی است+ فیلم
کد خبر : 1807225
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این کلیپ که در فضای مجازی دست‌به‌دست شده، با هوش مصنوعی ساخته و دستکاری شده و واقعیت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف از انتشار آن، القای انگاره‌های نادرست درباره وضعیت رهبر معظم انقلاب بوده است.

این کلیپ که در فضای مجازی دست‌به‌دست شده، با هوش مصنوعی ساخته و دستکاری شده و واقعیت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف از انتشار آن، القای انگاره‌های نادرست درباره وضعیت رهبر معظم انقلاب بوده است.

این ویدیو در چارچوب موج گسترده‌تر تولید محتوای جعلی با ابزارهای هوش مصنوعی و بخشی از یک عملیات رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ارزیابی می‌شود.

منبع صابرین نیوز
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