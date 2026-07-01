دختر شهاب حسینی موهایش را فروخت!

در سکانسی از فیلم سینمایی «رها» با بازی شهاب حسینی و ساخته حسام فرهمند، تماشاگر با صحنه‌ای مواجه می‌شود که قلب را می‌فشارد؛ دختری که به دلیل فقر و استیصال، موهای خود را می‌فروشد. این تصویر، تنها یک نمایش هنری برای نشان دادن فقر نیست؛ بلکه نمادی است از آنجایی که «مو» از یک جزء حیاتی بدن، به یک «کالا» و «ابزار معامله» تبدیل می‌شود. اما اگر از سینما بیرون بیاییم و به دنیای واقعی نگاه کنیم، می‌بینیم که این معامله، گاهی داوطلبانه است. امروزه بسیاری از زنان، نه برای بقا، بلکه برای رسیدن به استانداردهای زیبایی، موهای خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

واقعیت این است که خیلی از زنان در تکاپوی رسیدن به موهای بلند و پرپشت، به سراغ اکستنشن‌ها می‌روند. اما این مسیر، همیشه هموار نیست. آنچه در ظاهر یک تغییر ظاهر جذاب به نظر می‌رسد، می‌تواند در لایه‌های زیرین، یک فاجعه بیولوژیک باشد.

آلوپسی کششی

آلوپسی کششی یکی از جدی‌ترین پیامدهایی است که متخصصان پوست و مو هم در ایران و هم در پروتکل‌های جهانی پزشکی مثل آمریکا بر آن تأکید دارند. وزن سنگین اکستنشن‌ها و کشش مداوم آن‌ها، مانند یک فشار مستمر بر فولیکول‌های مو عمل می‌کند. این فشار، فولیکول را دچار استرس مزمن کرده و در نهایت منجر به خورد شدن ریشه مو و ریزش دائمی می‌شود.

مسئله تنها وزن و کشش نیست؛ بلکه بهداشت و سلامت پوست سر نیز در خطر است.

عفونت‌های پنهان

نگهداری نادرست و عدم توجه به نظافت زیر اکستنشن‌ها، محیطی ایده‌آل برای رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به التهابات شدید پوست سر شود.

بحران حرارت

استفاده از سشوار، اتو مو و ابزارهای حرارتی روی موهای اکستنشن شده، دوگانه‌ای خطرناک است؛ آسیب به بافت موی طبیعی و از بین رفتن ساختار اکستنشن‌های مصنوعی.

کیفیت و تخصص

انتخاب محصول بی‌کیفیت و مراجعه به آرایشگران فاقد تخصص، ریسک گره خوردن‌های غیرقابل بازگشت و شکستگی مو را دوچندان می‌کند.

تحریک پوست سر

روش چسبی که برای انواع خاصی از اکستنشن مو استفاده می شود می تواند باعث تحریک پوست سر شود. این ممکن است منجر به قرمزی، خارش یا ناراحتی شود. واکنش های آلرژیک به مواد مورد استفاده در اکستنشن ها نیز ممکن است.

آسیب به موهای طبیعی

استفاده نادرست (میزان بالای حجم اکستنشن)، مدت زمان طولانی استفاده از اکستنشن مو و یا برداشتن و حذف اکستنشن می تواند به موهای طبیعی آسیب برساند. این ممکن است شامل شکستگی، دو شاخه شدن و ضعیف شدن موهای طبیعی باشد.

از سکانس دردناک فیلم «رها» تا میزهای آرایشگاه‌های مدرن، یک پیوند مشترک وجود دارد: هزینه پردازی برای مو. اما تفاوت در اینجاست که در یکی این هزینه از سر استیصال است و در دیگری از سر هوس زیبایی. وظیفه ما، چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان متخصص، این است که بدانیم زیبایی نباید به قیمت نابودی سلامت تمام شود. پیشگیری و مشورت با متخصص، بسیار ارزان‌تر از ترمیم آسیب‌های جبران‌ناپذیر پوست و مو است.