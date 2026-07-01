سرطانی که در جوانان رو به افزایش است
خونریزی از مقعد، درد شکم و تغییر در عادات دفع ممکن است نشانههایی باشند که نباید به سادگی از کنارشان گذشت. پزشکان هشدار میدهند سرطان رکتوم در افراد زیر ۵۰ سال روندی افزایشی پیدا کرده و تشخیص زودهنگام، مهمترین عامل در افزایش شانس درمان این بیماری است.
پزشکان میگویند سرطان رکتوم که بخشی از سرطانهای کولورکتال (روده بزرگ و راستروده) محسوب میشود، در سالهای اخیر بهویژه در میان افراد زیر ۵۰ سال روندی افزایشی داشته است. اگرچه این بیماری همچنان در جوانان نسبتاً نادر است، اما افزایش موارد ابتلا باعث شده متخصصان بر توجه به علائم اولیه و انجام غربالگری تأکید بیشتری داشته باشند.
سرطان رکتوم چیست؟
سلامت نیوز نوشت: رکتوم یا راستروده، بخش انتهایی روده بزرگ و درست پیش از مقعد است. از نظر زیستی، سرطان رکتوم شباهت زیادی به سرطان روده بزرگ دارد و هر دو در گروه سرطانهای کولورکتال قرار میگیرند، اما محل ایجاد تومور در آنها متفاوت است.
شایعترین علائم هشداردهنده
متخصصان میگویند خونریزی از مقعد یا وجود خون در مدفوع مهمترین علامت سرطان رکتوم است؛ نشانهای که در بیماران جوان بیشتر دیده میشود.
خون ممکن است به رنگ قرمز روشن یا قرمز تیره باشد و روی مدفوع، دستمال توالت یا حتی بهطور مستقل مشاهده شود. گاهی این خونریزی با بواسیر یا حتی خونریزی قاعدگی اشتباه گرفته میشود.
سایر علائم شایع عبارتاند از:
درد یا ناراحتی شکم
تغییر در عادات دفع
یبوست مداوم
باریک شدن مدفوع
احساس خستگی
کاهش وزن بدون علت مشخص
کمخونی ناشی از خونریزی مزمن
پزشکان تأکید میکنند هرگونه تغییر غیرعادی در عملکرد دستگاه گوارش، بهویژه مشاهده خون در مدفوع، باید توسط پزشک بررسی شود.
افزایش نگرانکننده ابتلا در جوانان
مطالعات نشان میدهد در حالی که میزان سرطانهای کولورکتال در افراد بالای ۶۵ سال کاهش یافته، شیوع سرطان رکتوم در افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله و بهطور کلی زیر ۵۰ سال رو به افزایش است.
بر اساس برخی برآوردها، اگر این روند ادامه یابد، سرطان رکتوم تا سال ۲۰۳۵ میتواند به یکی از مهمترین علل مرگ ناشی از سرطان در افراد زیر ۵۰ سال تبدیل شود.
با این حال، متخصصان تأکید میکنند که خطر مطلق ابتلا در جوانان همچنان پایین است و افزایش آمار به معنای شایع بودن این بیماری در همه افراد جوان نیست.
علت افزایش موارد چیست؟
علت دقیق این روند هنوز مشخص نیست، اما پژوهشگران چند عامل احتمالی را مطرح میکنند، از جمله:
رژیم غذایی غربی با مصرف زیاد گوشت قرمز و فرآوریشده
مصرف بالای غذاهای فراوریشده و قندهای تصفیهشده
چاقی و دیابت
تغییرات در میکروبیوم روده
کاهش فعالیت بدنی
همچنین نقش عواملی مانند ریزپلاستیکها هنوز قطعی نیست و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
چگونه میتوان خطر را کاهش داد؟
پزشکان توصیه میکنند افراد در معرض خطر متوسط، غربالگری سرطان کولورکتال را از ۴۵ سالگی آغاز کنند. این غربالگری میتواند با کولونوسکوپی یا آزمایشهای مدفوع انجام شود.
همچنین رعایت یک سبک زندگی سالم میتواند به کاهش خطر ابتلا کمک کند، از جمله:
پیروی از رژیم غذایی مدیترانهای
افزایش مصرف میوه، سبزی، حبوبات و غلات کامل
کاهش مصرف گوشت قرمز و گوشتهای فرآوریشده
محدود کردن نوشیدنیهای شیرین و عدم مصرف الکل
حفظ وزن مناسب و کنترل دیابت
فعالیت بدنی منظم
متخصصان در پایان تأکید میکنند که وجود علائمی مانند خون در مدفوع، درد شکم یا تغییر مداوم در عادات دفع، الزاماً به معنای ابتلا به سرطان نیست، اما این علائم هرگز نباید نادیده گرفته شوند و نیازمند بررسی پزشکی هستند.