پاستای بروکلی نیکول کیدمن؛ دستوری ساده و متفاوت

اگر تصور می‌کنید نیکول کیدمن آشپز ماهری نیست، این دستور غذا می‌تواند نظرتان را تغییر دهد. این بازیگر مشهور سال‌ها پیش دستور پاستای بروکلی خود را در کتاب آشپزی پل نیومن منتشر کرد؛ غذایی ساده اما خوش‌طعم که هنوز هم طرفداران زیادی دارد.

ترفندی که این پاستا را خاص می‌کند

برخلاف بیشتر دستورهای پاستا، در این روش پس از پختن پاستا تا حد آل‌دنته، آن را در روغن داغ تفت می‌دهند تا سطح آن طلایی، برشته و کمی ترد شود. نتیجه، ترکیبی از بافت نرم داخل پاستا و لایه‌ای خوشمزه و ترد در بیرون است.

مواد اصلی پاستای نیکول کیدمن

پاستای اورکیت

گل‌های بروکلی

سیر ورقه‌ای

دانه کاج

پنیر پارمزان تازه

آب‌لیمو

کمی آب سبزیجات

کره

سرکه بالزامیک

نمک و فلفل سیاه

طرز تهیه در چند مرحله ساده

ابتدا پاستا را بپزید و آبکش کنید. سپس آن را در روغن زیتون داغ تفت دهید تا کمی برشته شود.

در تابه‌ای دیگر، بروکلی و سیر را تفت دهید تا بروکلی سبز روشن و سیر طلایی شود. آب‌لیمو، مایع پخت و ادویه‌ها را اضافه کنید.

در نهایت، پاستا را با بروکلی مخلوط کرده و کره، سرکه بالزامیک، دانه کاج و مقدار زیادی پنیر پارمزان روی آن بریزید. همه مواد را به آرامی مخلوط کنید و بلافاصله سرو کنید.

چرا این غذا محبوب شده است؟

این پاستا ترکیبی از طعم‌های کلاسیک ایتالیایی و بافتی متفاوت و جذاب دارد. بروکلی، سیر و پنیر پارمزان در کنار پاستای ترد، غذایی ساده اما رستورانی خلق می‌کنند که برای مهمانی‌ها یا یک شام سریع خانوادگی ایده‌آل است.

نکته جالب اینکه این غذا حتی یک روز بعد هم خوشمزه باقی می‌ماند و طعم مواد در آن عمیق‌تر می‌شود؛ هرچند بافت ترد اولیه کمی کاهش پیدا می‌کند.

منبع همشهری آنلاین

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