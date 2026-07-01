۵ نشانه اضطراب در مردان که نباید عادی تلقی شوند
اضطراب در مردان همیشه با نگرانی و بیقراری دیده نمیشود؛ گاهی پشت عصبانیت، وابستگی عاطفی یا حتی وسواس نسبت به موفقیت پنهان شده است.
اضطراب همیشه با تپش قلب، نگرانی شدید یا حملات پانیک ظاهر نمیشود. بسیاری از مردان به دلیل فشارهای فرهنگی و اجتماعی، احساسات خود را پنهان میکنند و اضطرابشان را به شکل رفتارهای دیگری بروز میدهند؛ رفتارهایی که اغلب نادیده گرفته میشوند.
روانشناسان معتقدند بسیاری از مردان از کودکی یاد گرفتهاند که «قوی باشند» و آسیبپذیری خود را نشان ندهند. همین مسئله باعث میشود اضطراب در قالب نشانههای غیرمنتظره ظاهر شود.
۱. بیپاسخ گذاشتن ارتباطات عاطفی
اضطراب اجتماعی میتواند باعث شود فرد با وجود تمایل به برقراری رابطه، از شروع گفتوگو یا ادامه ارتباط اجتناب کند. ترس از رد شدن، قضاوت شدن یا تجربه شکست عاطفی، بسیاری از مردان را از برداشتن قدم اول بازمیدارد.
متخصصان توصیه میکنند قرارهای کوتاه و بدون انتظار خاص، مانند یک قهوه یکساعته، میتواند به کاهش فشار روانی کمک کند.
۲. استفاده از الکل برای آرام شدن
برخی مردان برای کاهش تنش و نگرانی به نوشیدن الکل روی میآورند. الکل در بلندمدت میتواند اضطراب را تشدید کرده و خطر وابستگی را افزایش دهد.
روانشناسان هشدار میدهند که استفاده از الکل فقط اضطراب را پنهان میکند و آن را درمان نمیکند.
۳. تبدیل اضطراب به خشم
برای بسیاری از مردان، ابراز خشم از بیان ترس یا نگرانی پذیرفتهتر به نظر میرسد. به همین دلیل اضطراب گاهی به شکل عصبانیت، تحریکپذیری یا واکنشهای تند بروز میکند.
مکث کردن پیش از واکنش، چند نفس عمیق کشیدن و فعالیت بدنی منظم به ویژه تمرینات قدرتی، میتواند به کنترل این چرخه کمک کند.
۴. وابستگی بیش از حد عاطفی به شریک زندگی
برخی مردان به دلیل داشتن شبکه حمایتی محدود، تمام نیازهای عاطفی خود را از شریک زندگی یا یک دوست نزدیک انتظار دارند. این وابستگی میتواند فشار زیادی بر رابطه وارد کند.
داشتن دوستان قابل اعتماد، روابط اجتماعی فعال و گفتگو با افراد مختلف، نقش مهمی در سلامت روان ایفا میکند.
۵. وسواس نسبت به موفقیت و جایگاه اجتماعی
تمرکز بیش از حد بر درآمد، موقعیت شغلی یا مقایسه دائمی خود با دیگران میتواند زمینهساز اضطراب مزمن باشد. بسیاری از افراد حتی پس از رسیدن به موفقیتهای مالی همچنان احساس رضایت نمیکنند و مدام در جستوجوی دستاوردهای بیشتر هستند.
روانشناسان تأکید میکنند که رضایت پایدار کمتر به جایگاه اجتماعی و بیشتر به روابط سالم، معنا و احساس تعلق وابسته است.
جمعبندی
اضطراب در مردان همیشه آشکار نیست. گاهی پشت خشم، انزوا، مصرف الکل یا تلاش بیوقفه برای موفقیت پنهان میشود. شناخت این نشانهها میتواند اولین قدم برای دریافت حمایت و مراقبت از سلامت روان باشد.
به یاد داشته باشید: کمک گرفتن از متخصص سلامت روان نشانه ضعف نیست؛ بلکه نشانه توجه به سلامت جسم و ذهن است.