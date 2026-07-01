۱۵ راز داشتن یک زندگی آرام و بدون استرس

این به معنای پذیرفتن میانه‌روی از بسیاری جهات است. این به معنای ارزش قائل شدن برای آرامش، سرعت کمتر و سبک زندگی آرامی است که منجر به ذهنی آرام‌تر و روحی غنی‌تر می‌شود.

ساده زیستن به معنای مینیمالیست شدن نیست، اگرچه به طور پیش‌فرض ممکن است در نهایت اقلام مادی کمتری داشته باشید. در حالی که مینیمالیست‌ها به نداشته‌های خود افتخار می‌کنند، کسی که می‌خواهد ساده‌تر زندگی کند، روی این تمرکز می‌کند که اجازه ندهد چیزهایی که دارد، مالک او شوند. لزوماً به معنای خالی کردن سطل اسباب‌بازی فرزندتان نیست، بلکه به معنای خالی کردن سر و صدا و وسایل اضافی از زندگی روزمره شماست. ایجاد یک سبک زندگی ساده، لزوما ساده‌ترین تصمیم برای انجام دادن کارها و بدون چالش هم نیست.

چگونه می‌توانم زندگی ساده‌ای داشته باشم؟

به گزارش sunriseandgrind، شما می‌توانید هر کجا که هستید، چه در شهر، چه روستا و چه غار، زندگی ساده‌ای داشته باشید. فرآیند داشتن یک سبک زندگی آرام‌تر می‌تواند از ذهن شما شروع شود، به زندگی روزمره شما منتقل و در روح‌تان احساس شود.

ساده زیستی در زندگی روزمره:

۱. فقط اولویت‌های اصلی را در نظر بگیرید. به جای اینکه هر روز را با فهرست کارهایتان شروع کنید و بار تمام کارهایی که باید انجام دهید شما را به جایی بکشاند که حتی قوی‌ترین قهوه هم نمی‌تواند شما را سرحال کند، با سه مورد از مهم‌ترین کارهایتان حال و هوای روز را تعیین کنید.

۲. گزینه‌های منو را محدود کنید. چقدر از زندگی‌ را مقابل درب باز یخچال یا دربِ انباری تلف کرده‌ایم. در عوض، هر هفته وعده‌های غذایی‌ را برنامه‌ریزی کنید و به فرزندان بگویید که برای ناهار چه خواهند خورد، به جای اینکه برعکس عمل کنید.

۳. در مورد کمد لباستان صادق باشید. برخی افراد حتی با وجود یک میلیون تی‌شرت، هر هفته از همان تعداد انگشت‌شمار استفاده می‌کنند. این مواقع، وقت یک تمیزکاری اساسی است.

۴. کلاس‌های فوق برنامه را محدود کنید. این توصیه فقط برای بچه‌ها نیست، اگرچه مهم است (در برنامه‌تان جایی برای بچگی بچه‌ها بگذارید!)، بلکه برای کل خانواده نیز هست. اگر هر شب بعد از کار، کاری برای انجام دادن دارید، دیگر وقتی برای شام‌های آرام و گفتگو یا حتی لم دادن روی یک مبل بزرگ و راحت برای تماشای سریال مورد علاقه تان نخواهید داشت.

۵. به اطراف شهر بروید. می‌توانید هر کجا که زندگی می‌کنید زندگی ساده‌ای داشته باشید. با این حال، اگر بتوانید به روستا بروید، هیچ جایی آرام‌تر و ساده‌تر از آنجا وجود ندارد.

زندگی ساده برای ذهنتان:

۶. خودآگاه باشید. این مرحله در انجام سایر نکات برای زندگی ساده از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانید چه چیزی باعث استرس، اضطراب یا تحریک‌پذیری عمومی شما می‌شود. برای کنجکاوی در مورد خودتان وقت بگذارید.

۷. از نه گفتن نترسید. مردم از شما می‌خواهند که کارهایی برایشان انجام دهید. این مسئولیت شماست که بدانید چقدر «کارهای دیگر» در حال انجام دارید و چقدر کارهای دیگر را می‌توانید مدیریت کنید. سپس، بر اساس ارزش خود برای ساده زیستن پاسخ دهید.

۸. ارزش‌های خود را بشناسید. اگر ندانید ارزش‌هایتان چیستند، نمی‌توانید آنها را عملی کنید. اگر ندانید تصمیمات بد چه می‌توانند باشند، نمی‌توانید تصمیمات خوبی برای ذهن، روح و زندگی خود بگیرید. کمی وقت بگذارید تا ارزش‌های خود را مشخص کنید و آنها را در جایی که می‌توانید ببینید نصب و مرتباً آنها را مرور کنید.

۹. استفاده از تلفن و مشارکت در رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. اگر به طور مداوم از تیترهای خبری بد، حرف‌های افراد و اطلاعات عمومی بیش از حد بمباران شوید، مغزتان آسیب خواهد دید و خلق و خویتان نیز تغییر خواهد کرد.

۱۰. برای تنهایی وقت بگذارید. حتی اگر درونگرا نیستید و مردم را دوست دارید، برای تنها بودن وقت بگذارید. چه چیزی آرام‌تر از تنها بودن است؟

زندگی ساده‌ای برای روحتان داشته باشید:

۱۱. منظم باشید. اگر حاضرید هر وسیله به دردنخوری را که یک تبلیغ، برنامه تلویزیونی، فیلم، کتاب یا آهنگ به سمت شما پرتاب می‌کند، بپذیرید، آنقدر مشغول غربال کردن زباله‌ها خواهید بود که نمی‌توانید روی سادگی خود تمرکز کنید.

۱۲. معنویات خود را تقویت کنید. دلیل اینکه خدا کلام مکتوب خود را به ما داده این است که ما را دوست دارد. او می‌داند چه چیزی برای ما بهتر است و می‌خواهد ما به شیوه‌ای خاص زندگی کنیم.

۱۳. روابط خود را دوباره ارزیابی کنید. صرفاً به این دلیل که کسی همسایه شماست یا سال‌ها دوست شما بوده است، به این معنی نیست که در زندگی شما جایی دارد. این به معنای قطع ارتباط با هر کسی که با شما هم خانه یا هم عقیده نباشد، نیست بلکه اشاره‌ای است به اینکه بدانید ناآرامی‌های روحتان از کجا نشأت می‌گیرد و چگونه می‌توانید به زندگی ساده و آرام خود بازگردید.

۱۴. دفتر خاطرات داشته باشید. وقتی ذهنتان میلیون‌ها مسیر کوچک را دنبال می‌کند و نمی‌دانید یکی کجا تمام می‌شود و دیگری کجا شروع می‌شود، نوشتن در دفتر خاطرات با دیدن هر فکری که پیش رویتان قرار دارد، به شما کمک می‌کند تا سردرگمی را به حداقل برسانید.

۱۵. دعا کنید. هیچ چیز مانند دعا آرامش نمی‌آورد. و آرامشِ بیشتر، همه آن چیزی است که از یک زندگی ساده انتظار داریم.

منبع ايسنا

انتهای پیام/