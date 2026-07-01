زنجبیل قرن‌هاست که به‌عنوان یک ماده طبیعی برای کمک به کاهش تهوع، بهبود هضم و ایجاد حس گرما در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از خوشمزه‌ترین روش‌های مصرف آن، تهیه زنجبیل شکری یا زنجبیل کریستالی است؛ خوراکی شیرین و تند که می‌توان آن را به‌عنوان میان‌وعده، چاشنی دسرها یا همراه چای مصرف کرد.

چرا زنجبیل شکری محبوب است؟

مطالعات نشان می‌دهد زنجبیل می‌تواند در کاهش تهوع خفیف، به‌ویژه تهوع دوران بارداری، مؤثر باشد. بسیاری از افراد همچنین از آن برای کاهش احساس ناخوشی ناشی از سفر استفاده می‌کنند، هرچند نتایج تحقیقات درباره بیماری حرکت هنوز کاملاً یکسان نیست.

مواد لازم

۱ فنجان زنجبیل تازه

۳ فنجان آب

۱ فنجان شکر

۲ قاشق غذاخوری شکر اضافی برای پوشش نهایی

طرز تهیه

ابتدا زنجبیل‌ها را پوست گرفته و به برش‌های نازک یا قطعات کوچک خرد کنید.

آب را در قابلمه‌ای دربسته به جوش آورده و زنجبیل و یک فنجان شکر را به آن اضافه کنید. حرارت را کم کرده و اجازه دهید حدود ۵ دقیقه بجوشد.

قابلمه را از روی حرارت بردارید و ۲۰ دقیقه کنار بگذارید تا زنجبیل‌ها طعم بگیرند.

فر را روی ۹۵ درجه سانتی‌گراد (۲۰۰ درجه فارنهایت) گرم کنید. زنجبیل‌ها را آبکش کرده و روی ظرف مناسب فر بچینید.

زنجبیل‌ها را در فر قرار دهید تا تقریباً خشک شوند اما هنوز کمی حالت نرم و جویدنی داشته باشند. پس از خنک شدن، آن‌ها را در مقدار کمی شکر بغلتانید.

چند ایده خوشمزه برای مصرف زنجبیل شکری

اضافه کردن به کیک، مافین و کوکی‌ها

استفاده در پودینگ برنج یا فرنی

سرو در کنار پنیر و میوه‌های خشک

افزودن به سس کرنبری

استفاده در غذاهای آسیایی و تفت‌دادنی‌ها

پوشاندن با شکلات تلخ برای تهیه یک میان‌وعده خاص

چند نکته کاربردی

پوست زنجبیل را می‌توان به‌راحتی با پشت قاشق جدا کرد. همچنین آب باقی‌مانده از پخت زنجبیل را دور نریزید؛ این مایع را می‌توان غلیظ کرد و به‌عنوان شربت زنجبیل در نوشیدنی‌ها و آب گازدار استفاده کرد.

زنجبیل شکری در ظرف دربسته و دور از رطوبت تا دو ماه قابل نگهداری است و یک گزینه عالی برای همراه داشتن در سفر یا روزهای پرمشغله محسوب می‌شود.

منبع همشهری آنلاین

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