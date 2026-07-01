اگر شما هم هر بار سوار هواپیما می‌شوید بعد از چند دقیقه دنبال پتو یا ژاکت می‌گردید، تنها نیستید. بسیاری از مسافران از سرمای کابین هواپیما شکایت دارند و تصور می‌کنند شرکت‌های هواپیمایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها سیستم گرمایش را کمتر روشن می‌کنند. اما واقعیت کاملا متفاوت است؛ این سرمای همیشگی بخشی از طراحی ایمنی پرواز به شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان هوانوردی، دمای داخل بیشتر هواپیماهای مسافربری بین ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود. با این حال، به دلیل رطوبت بسیار پایین کابین، بدن انسان این دما را بسیار سردتر احساس می‌کند. رطوبت داخل هواپیما معمولا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ رقمی که حتی از بسیاری از بیابان‌های جهان نیز کمتر است.

اما دلیل اصلی سرد نگه داشتن کابین، جلوگیری از غش کردن مسافران است. در ارتفاع پرواز، فشار هوای داخل کابین معادل ارتفاعی حدود دو هزار متر از سطح دریا تنظیم می‌شود. این شرایط باعث می‌شود بدن انسان حدود یک‌چهارم اکسیژن کمتری نسبت به سطح دریا دریافت کند؛ موضوعی که در برخی افراد به سرگیجه، ضعف و حتی بیهوشی منجر می‌شود.

کارشناسان می‌گویند پایین نگه داشتن دمای کابین، احتمال بروز این مشکل را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، مهمانداران هواپیما حتی در گرم‌ترین روزهای تابستان نیز معمولا ژاکت یا پلیور به تن دارند؛ زیرا می‌دانند قرار است ساعت‌ها در محیطی خنک کار کنند.

پروازهای شبانه بیش از سایر پروازها شاهد چنین اتفاقاتی هستند. بسیاری از مسافران پس از بیدار شدن از خواب، ناگهان از صندلی بلند می‌شوند و به دلیل افت فشار خون و کمبود نسبی اکسیژن، دچار سرگیجه یا حتی غش می‌شوند.

البته فشار پایین کابین فقط برای راحتی مسافران تنظیم نشده است. اگر هواپیما قرار بود در ارتفاع ۱۰ کیلومتری، فشار هوایی معادل سطح دریا را حفظ کند، بدنه آن باید بسیار سنگین‌تر و مقاوم‌تر ساخته می‌شد؛ تغییری که مصرف سوخت را به شکل چشمگیری افزایش می‌داد و پرواز را غیراقتصادی می‌کرد.

بنابراین، دفعه بعد که در هواپیما احساس سرما کردید، شاید بهتر باشد به جای گلایه از سیستم تهویه، ژاکتی که همراه آورده‌اید را بپوشید. این سرمای ناخوشایند، در واقع بخشی از فرمولی است که پرواز را هم ایمن‌تر می‌کند و هم امکان سفر هزاران نفر را در ارتفاع ۱۰ کیلومتری فراهم می‌سازد.

منبع همشهری آنلاین

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