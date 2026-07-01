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افت قند خون را به این دلایل نادیده نگیرید

افت قند خون را به این دلایل نادیده نگیرید
کد خبر : 1806886
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وقتی غذا می‌خورید، بدن شما آن را به یک قند ساده به نام گلوکز تجزیه می‌کند. گلوکز که منبع اصلی انرژی بدن شما است با کمک انسولین - هورمونی که توسط لوزالمعده شما تولید می‌شود - وارد سلول‌ها می‌شود.

بدن برای تأمین انرژی، غذا را به گلوکز تبدیل می‌کند و با کمک هورمون انسولین، این قند وارد سلول‌ها می‌شود. هنگام کاهش قند خون، هورمون گلوکاگون با آزادسازی گلوکز ذخیره‌شده در کبد، تعادل قند خون را حفظ می‌کند.

اما در افراد مبتلا به دیابت، مصرف بیش از حد انسولین یا برخی داروها، غذا نخوردن یا فعالیت بدنی شدید می‌تواند باعث افت قند خون یا «هیپوگلیسمی» شود. این عارضه با علائمی مانند لرزش، ضعف، سرگیجه، تعریق، تپش قلب و در موارد شدید کاهش هوشیاری همراه است.

متخصصان هشدار می‌دهند تکرار این وضعیت ممکن است باعث شود بدن دیگر علائم هشداردهنده را نشان ندهد و خطر هیپوگلیسمی شدید افزایش یابد. استفاده از دستگاه پایش مداوم قند خون (CGM) و تنظیم درمان با نظر پزشک، از راهکارهای مهم پیشگیری از این عارضه است.

افت قند خون را به این دلایل نادیده نگیرید

منبع همشهری آنلاین
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