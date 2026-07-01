غذایی ساده که فقط با رفتن به یک سبزی فروشی آماده میشود
اگر به دنبال یک وعده غذایی سالم، اقتصادی و بسیار سریع هستید، این دستور پخت مخصوص شماست. بدون نیاز به قصابی یا خرید مواد گرانقیمت، تنها با تهیه چند قلم سبزیجات از سبزیفروشی، میتوانید یک وعده کامل و مقوی برای خانواده آماده کنید.
روش پخت بشقاب سبزیجات به گونهای طراحی شده که هم سلامت مواد حفظ شود و هم سرعت کار بالا برود. کافی است مستقیم به سمت سبزیفروشی بروید، سبزیجات تازه را انتخاب کنید و با کمترین زمان ممکن، یک شاهکار رنگارنگ و سالم را روی میز بیاورید. این غذای جادویی، ترکیبی از طعمهای تازه و روشهای پخت سریع است که حتی سختگیرترین ذائقهها را هم مجذوب خود میکند. فقط کافی است یکبار امتحان کنید.
مواد لازم برای ۳ نفر
قارچ: ۱۵۰ گرم
فلفل دلمهای: ۱ عدد بزرگ
گوجه فرنگی: ۳ عدد رسیده
کدو سبز: ۲ عدد متوسط
بامیه: ۱۰ تا ۱۲ عدد
هویج: ۲ عدد متوسط
پیاز: ۱ عدد بزرگ
بادمجان: ۱ عدد بزرگ
جعفری تازه: ۱ دسته کوچک
لیمو تازه: ۲ عدد
روغن (زیتون یا کنجد سا مایع): به مقدار لازم
نمک، فلفل سیاه و کره به میزان لازم
طرز تهیه
۱. آمادهسازی بخارپزها
هویج، گوجه فرنگی، فلفل دلمهای و بامیهها را بشویید و خرد کنید و را در بخارپز قرار دهید تا نرم و آماده شوند.
۲. آمادهسازی هواپز (Air Fryer)
بادمجانها را پوست بگیرید و ورقه ورقه کنید و در آب نمک بریزید تا تلخیشان گرفته شود. کدو سبز را هم به صورت حلقهای برش بزنید. این سبزیجات را با کمی روغن زیتون یا کنجد یا روغن مایع و نمک و فلفل سیاه مزهدار کرده و در هواپز قرار دهید تا برشته و طلایی شوند.
۳. تفت دادن قارچ
قارچها را با کمی کره و نمک در تابه تفت دهید تا عطر و طعم آنها آزاد شود.
۴. آمادهسازی چاشنی جعفری
پیاز را رنده کنید و با جعفری خرد شده، آب لیمو تازه و کمی نمک ترکیب کنید تا یک چاشنی معطر داشته باشید.
۵. سرو غذا
در یک ظرف بزرگ و زیبا، تمام سبزیجات بخارپز، سرخشده و تفتداده شده را با هم بچینید. در نهایت، چاشنی جعفری و لیمو را روی آنها پخش کنید و برای زیبایی بیشتر، کمی برگ جعفری تازه در کنار آن تزئین کنید.
نکات طلایی برای تنوع بیشتر
برای تنوع سبزیجات، میتوانید کلم بروکلی را هم بلانچ کنید یا مقداری نخود فرنگی را در کنار سبزیجات بخارپز قرار دهید.
برای پروتئین بیشتر، اگر دوست دارید میتوانید یک تکه سینه مرغ آبپز را در کنار سبزیجات قرار دهید.
اگر برای کودکان درست میکنید، اضافه کردن سیبزمینی سرخشده به این ترکیب، آنها را برای خوردن سبزیجات بسیار مشتاق میکند؛ هرچند سادگی همین ترکیب اصلی هم به تنهایی بینظیر است!