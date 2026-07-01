قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
169,107,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
166,853,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
225,474,000
|
طلای دست دوم
|
166,852,690
|
آبشده کمتر از کیلو
|
733,540,000
|
مثقال طلا
|
732,520,000
|انس طلا
|
4,019.96
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,725,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,688,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
895,900,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
524,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
267,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,660,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|830,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
78,630,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
26,030,000
|
حباب نیم سکه
|
73,940,000
|
حباب ربع سکه
|
112,600,000
|
حباب سکه گرمی
|
63,820,000