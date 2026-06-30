از کجا بفهمیم مصرف برقمان کم یا زیاد است؟
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر نحوه دستهبندی مشترکان خانگی بر اساس میزان مصرف برق را تشریح کرد.
عبدالامیر یاقوتی افزود: ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و مشترکان میتوانند از طریق قبض الکترونیکی در سامانه برق من از میزان مصرف، فاصله با الگوی مصرف و رتبه خود نسبت به سایر مشترکان کشور مطلع شوند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر درباره مشترکان پرمصرف و الگوی مصرف، اظهار کرد: همانگونه که پیشتر نیز گفته شده بود، مشترکان خانگی در چهار پله تقسیمبندی میشوند. پله اول، پله الگوی مصرف است؛ یعنی مشترکانی که تا سقف الگو مصرف میکنند در این گروه قرار میگیرند که طبق قانون، ۷۵ درصد مشترکان را شامل میشود.
وی ادامه داد: پله دوم مربوط به مشترکانی است که از الگو تا یک و نیم برابر الگو مصرف میکنند که سهم آنها از کل مشترکان خانگی ۱۵ درصد است. پله سوم نیز شامل مشترکانی است که از یک و نیم برابر الگو تا دو و نیم برابر الگو مصرف میکنند که سهم آنها ۸ درصد از مشترکان است. پله آخر نیز مشترکانی هستند که بیش از دو و نیم برابر الگو مصرف دارند و سهم آنها ۲ درصد است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر در پاسخ به این سوال که مشترکان چگونه متوجه شوند در محدوده الگوی مصرف قرار دارند یا خیر، گفت: طبیعتاً مقدار الگو مشخص است. معمولاً در مناطق عادی، در ماههای غیرگرم، الگو ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماههای گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت است. همچنین در مناطق جنوبی، در ماههای گرم، الگو ۲۵۰۰ کیلووات ساعت است و طبیعتاً در ماههای غیرگرم به الگوی مناطق عادی نزدیک است.
یاقوتی افزود: اما اینکه مشترکان چگونه این موضوع را متوجه شوند، باید گفت روی قبوض الکترونیکی که از طریق سامانه برق من قابل دریافت است، این امکان فراهم شده است. اگر مشترکان روی لینکی که همراه پیامک قبض ارسال میشود کلیک کنند، قبض الکترونیکی قابل دانلود است و در آن مشخص شده که مشترک چه میزان بالاتر از الگو مصرف کرده، نسبت به کل مشترکان کشور در چه رتبهای قرار دارد و اطلاعات بسیار خوبی در اختیار مشترکان قرار میدهد که میتوانند از آن استفاده کنند.
وی همچنین درباره استانهای پرمصرف اظهار کرد: بر اساس الگو، بهگونهای برنامهریزی شده که ۷۵ درصد جامعه در محدوده الگو قرار بگیرند، اما با توجه به اینکه با اقلیمهای مختلف مواجه هستیم، شرایط متفاوت است. یعنی زمانی که درباره مناطق عادی یا مناطق غیرگرم صحبت میکنیم، طیف وسیعی از استانها را شامل میشود. از اردبیل گرفته تا تهران و استانهای مرکزی. در این میان، استانهایی مانند تهران، فارس (شهر شیراز) و اصفهان نیز در الگوی عادی قرار میگیرد و در ماههای گرم سرانه مصرف خانگی بیشتری دارند. البته در مقابل، نقاطی مانند اردبیل، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی میزان مصرف کمتری دارند.