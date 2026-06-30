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سایر رسانه‌ها ۰۹ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴:۲۵

پایان یک دهه مناقشه حقوقی در صنعت پتروشیمی؛

حق‌الناسِ بازنشستگان از «پتروشیمی مهر» وصول شد

پس از ۱۰ سال کش‌وقوس حقوقی و کیفری بر سر مطالبات خوراک «پتروشیمی جم» که بخش قابل‌توجهی از آن متعلق به صندوق بازنشستگی است، این پرونده با ورود و پیگیری دستگاه قضا به سرانجام رسید و منابع مالی مذکور به بیت‌المال و سبد سهام بازنشستگان بازگشت.