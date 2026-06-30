پایان یک دهه مناقشه حقوقی در صنعت پتروشیمی؛
حقالناسِ بازنشستگان از «پتروشیمی مهر» وصول شد
پس از ۱۰ سال کشوقوس حقوقی و کیفری بر سر مطالبات خوراک «پتروشیمی جم» که بخش قابلتوجهی از آن متعلق به صندوق بازنشستگی است، این پرونده با ورود و پیگیری دستگاه قضا به سرانجام رسید و منابع مالی مذکور به بیتالمال و سبد سهام بازنشستگان بازگشت.
به گزارش ایلنا، پرونده مطالبات خوراک پتروشیمی جم از شرکت پتروشیمی مهر که به دلیل حضور سهامدار خارجی و پیچیدگیهای متعدد حقوقی، بیش از یک دهه به یکی از پروندههای پرحاشیه صنعت پتروشیمی تبدیل شده بود، سرانجام با صدور رأی نهایی بسته شد.