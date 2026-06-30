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هشدار: این روزها آتش تفرقه شعله ور شده است

هشدار: این روزها آتش تفرقه شعله ور شده است
کد خبر : 1806442
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حوادث سه گانه سال 1404 به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی به روشنی فهماند که در ایران با تمام ملت طرف هستند، ملتی که با وحدت کلمه و انسجام خود دشمن را در تمام زمینه‌ها ناکام و ایران را به سنگری تسخیرناپذیر تبدیل می‌کند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: درک این واقعیت برای دشمن، اکنون به یک اهرم برای پیدا کردن راه جدیدی تبدیل شده که می‌تواند با پیمودن آن به هدف شوم خود برسد.

دشمن اکنون به شکستن وحدت کلمه و ایجاد تفرقه میان مردم فکر می‌کند و متأسفانه عناصری در داخل – آگاهانه یا ناآگاهانه – به او برای تحقق آنچه می‌خواهد کمک می‌کنند. در روزهای اخیر آتش تفرقه شعله‌ورتر شده و عناصر خودسر در حال دامن زدن به آن هستند. عقلای قوم درصدد چاره برآیند و با تفرقه‌افکنان برخورد قاطعانه کنند تا دشمن در این توطئه خطرناک نیز ناکام شود.

 

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