رنگ سبز این میوه معجزه کنترل قند خون و سلامت روده
اگر موزهایی که خریدهاید روزهاست سبز ماندهاند، عجله نکنید؛ شاید اتفاقاً انتخاب سالمتری در اختیار دارید. متخصصان میگویند موز سبز به دلیل داشتن نشاسته مقاوم، میتواند به کنترل قند خون، افزایش احساس سیری و بهبود سلامت روده کمک کند و همیشه سبز ماندن آن به معنای خراب شدن میوه نیست.
منتظر ماندن برای زرد شدن موزها گاهی خستهکننده است، بهویژه زمانی که چند روز میگذرد و همچنان سبز باقی میمانند. اما متخصصان میگویند این موضوع همیشه نشانه خراب بودن میوه نیست و حتی موزهای سبز میتوانند فوایدی داشته باشند که در موزهای کاملاً رسیده کمتر دیده میشود.
چرا بعضی موزها هرگز زرد نمیشوند؟
به گفته «جاناتان کرین»، متخصص بازنشسته محصولات گرمسیری در دانشگاه فلوریدا، اگر موز پیش از رسیدن کامل برداشت شود، ممکن است هرگز طعم و بافت طبیعی خود را به دست نیاورد.
او توضیح میدهد که از روی ظاهر نیز میتوان تا حدی موزهای نارس را تشخیص داد. موزهایی که لبههای زاویهدار و برجسته دارند، معمولاً زودتر از موعد برداشت شدهاند، در حالی که موزهای بالغتر ظاهری گردتر و صافتر دارند.
نگهداری در سرما هم مشکلساز است
یکی دیگر از دلایل زرد نشدن موز، قرار گرفتن آن در دمای بسیار پایین هنگام حملونقل یا نگهداری است.
به گفته این متخصص، موز در چنین شرایطی دچار «آسیب سرمایی» میشود؛ وضعیتی که روند طبیعی رسیدن میوه را مختل میکند و باعث میشود حتی پس از گذشت چند روز، پوست آن همچنان سبز یا سبز مایل به زرد باقی بماند.
بهترین دمای نگهداری موز حدود ۱۳ تا ۱۵ درجه سانتیگراد است. نگهداری در دماهای پایینتر میتواند به بافت میوه آسیب بزند و مانع رسیدن طبیعی آن شود.
آیا موز سبز ارزش غذایی دارد؟
کارشناسان تغذیه تأکید میکنند که پاسخ مثبت است.
«لورن ماناکر»، متخصص تغذیه، میگوید چه موز سبز باشد و چه رسیده، هر دو منبع خوبی از پتاسیم، ویتامین B۶، ویتامین C و سایر مواد مغذی هستند. با این حال، انتخاب بهتر به نیازهای هر فرد بستگی دارد.
مزیت مهم موز سبز
موز سبز مقدار بیشتری نشاسته مقاوم (Resistant Starch) دارد؛ نوعی کربوهیدرات که عملکردی مشابه فیبر دارد و با سرعت کمتری در دستگاه گوارش هضم میشود.
به همین دلیل، موز سبز:
قند کمتری دارد و شیرینی آن کمتر است.
افزایش ملایمتری در قند خون ایجاد میکند.
میتواند به سلامت روده و احساس سیری بیشتر کمک کند.
در مقابل، با رسیدن موز، بخش زیادی از این نشاسته مقاوم به قندهای طبیعی تبدیل میشود؛ به همین دلیل موز رسیده شیرینتر، نرمتر و برای بسیاری از افراد هضم آن آسانتر است.
موز سبز بهتر است یا موز رسیده؟
پاسخ این سؤال به شرایط و نیازهای بدن شما بستگی دارد.
اگر میخواهید قند خون خود را بهتر کنترل کنید یا به دنبال دریافت نشاسته مقاوم بیشتری هستید، موز سبز انتخاب مناسبتری است.
اما اگر طعم شیرینتر را ترجیح میدهید یا معده حساسی دارید، موز رسیده احتمالاً گزینه بهتری خواهد بود.
مهمتر از رنگ موز، الگوی کلی تغذیه است
متخصصان تأکید میکنند که نباید تنها بر رنگ موز تمرکز کرد. آنچه بیشترین اهمیت را دارد، کیفیت کلی رژیم غذایی و نحوه قرار گرفتن این میوه در برنامه غذایی روزانه است.
سبز ماندن موز همیشه به معنای خراب بودن آن نیست. برداشت زودهنگام یا نگهداری در دمای پایین میتواند مانع رسیدن طبیعی موز شود، اما این میوه همچنان قابل مصرف است. در واقع، موز سبز به دلیل داشتن نشاسته مقاوم بیشتر، میتواند برای افرادی که به دنبال کنترل بهتر قند خون یا افزایش دریافت فیبر هستند، انتخاب مناسبی باشد؛ در حالی که موز رسیده با هضم آسانتر و طعم شیرینتر، برای بسیاری از افراد گزینه مطلوبتری است.