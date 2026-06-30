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با افزایش سن این خوراکی را بیشتر بخورید

با افزایش سن این خوراکی را بیشتر بخورید
کد خبر : 1806427
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تصور کنید راز حفظ توانایی بالا رفتن از پله‌ها، بلند شدن راحت از صندلی و کاهش خطر زمین خوردن در سالمندی، در قفسه آشپزخانه شما پنهان شده باشد. پژوهشی تازه نشان می‌دهد کره بادام‌زمینی، این خوراکی محبوب و ساده، ممکن است نقش مهمی در حفظ قدرت عضلات با افزایش سن داشته باشد.

با بالا رفتن سن، بدن به‌طور طبیعی بخشی از توده عضلانی خود را از دست می‌دهد. این روند از حدود ۳۰ سالگی آغاز می‌شود و پس از ۵۰ سالگی سرعت بیشتری می‌گیرد. نتیجه این تغییرات، کاهش قدرت، ضعف تعادل و افزایش احتمال زمین خوردن است؛ مشکلی که سالانه میلیون‌ها سالمند را در سراسر جهان درگیر می‌کند.

اما محققان استرالیایی در یک مطالعه جدید به نتیجه‌ای جالب رسیده‌اند: افزودن روزانه کره بادام‌زمینی به رژیم غذایی می‌تواند به حفظ عملکرد عضلات پا کمک کند.

یک قاشق ساده، یک تغییر قابل توجه

در این پژوهش، بیش از ۱۰۰ فرد بالای ۶۵ سال به مدت شش ماه مورد بررسی قرار گرفتند. نیمی از شرکت‌کنندگان روزانه حدود ۴۳ گرم کره بادام‌زمینی مصرف کردند، در حالی که سایر افراد رژیم غذایی معمول خود را ادامه دادند.

نتایج نشان داد افرادی که کره بادام‌زمینی مصرف می‌کردند، در آزمون‌های سنجش قدرت پا عملکرد بهتری داشتند. آن‌ها سریع‌تر از حالت نشسته بلند می‌شدند و توان عضلانی بیشتری در اندام تحتانی نشان دادند؛ قابلیتی که برای حفظ استقلال و انجام فعالیت‌های روزمره اهمیت زیادی دارد.

چرا کره بادام‌زمینی مفید است؟

کره بادام‌زمینی فقط یک خوراکی خوشمزه نیست؛ بلکه ترکیبی ارزشمند از مواد مغذی را در اختیار بدن قرار می‌دهد:

    پروتئین گیاهی برای کمک به حفظ توده عضلانی

    چربی‌های مفید برای سلامت قلب و عروق

    منیزیم برای عملکرد بهتر عضلات

    ویتامین E با خواص آنتی‌اکسیدانی

    انرژی کافی برای حفظ فعالیت‌های روزانه

نکته جالب اینکه با وجود دریافت کالری بیشتر، شرکت‌کنندگان این مطالعه افزایش وزن قابل توجهی نداشتند.

آیا کره بادام‌زمینی معجزه می‌کند؟

پاسخ کوتاه این است: خیر.

متخصصان تأکید می‌کنند هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی‌تواند روند پیری را متوقف کند. حفظ قدرت عضلات و استقلال در سالمندی همچنان به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است؛ از جمله:

    دریافت پروتئین کافی

    انجام تمرینات قدرتی منظم

    فعالیت بدنی روزانه

    خواب باکیفیت

    رژیم غذایی متنوع و متعادل

با این حال، افزودن یک تا دو قاشق کره بادام‌زمینی به وعده صبحانه، اسموتی یا میان‌وعده می‌تواند راهی ساده و خوشمزه برای حمایت از سلامت عضلات باشد.

جمع‌بندی

گاهی بهترین راهکارهای سلامتی پیچیده نیستند. پژوهش جدید نشان می‌دهد یک ماده غذایی در دسترس و ارزان مانند کره بادام‌زمینی می‌تواند بخشی از استراتژی حفظ قدرت عضلانی در سال‌های سالمندی باشد.

شاید راز سالم ماندن در سنین بالا نه در مکمل‌های گران‌قیمت، بلکه در انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه روزانه نهفته باشد؛ انتخاب‌هایی که به بدن کمک می‌کنند همچنان قوی، فعال و مستقل باقی بماند.

منبع همشهری آنلاین
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