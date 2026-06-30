کاهش خطر دیابت در میانسالی با انجام این حرکات ورزشی

دکتر «شیرین جاگی»، متخصص غدد درون ریز در مرکز سلامت نورثول نیویورک، که این یافته‌ها را بررسی کرده است، گفت: «این مطالعه اهمیت تمرینات مقاومتی و ورزش را برجسته می‌کند.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «ما در گذشته دیده‌ایم که ورزش و فعالیت بدنی نقش کلیدی در پیشگیری از دیابت نوع ۲ داشته‌اند، اما آنچه که اکنون به طور خاص با این مطالعه می‌بینیم این است که تمرینات مقاومتی نقش کلیدی در کمک به پیشگیری از پیش دیابت و دیابت نوع ۲ دارد.»

محققانی که بیش از ۱۴۳۰۰۰ بزرگسال آمریکایی را تا ۱۹ سال پیگیری کردند، دریافتند افرادی که به طور مداوم در تمرینات مقاومتی شرکت می‌کردند، میزان ابتلا به دیابت نوع ۲ به طور قابل توجهی پایین‌تری داشتند.

در مقایسه با کسانی که هیچ تمرین مقاومتی انجام نمی‌دادند، بزرگسالانی که حداقل دو ساعت در هفته این تمرینات را انجام می‌دادند، ۲۷ درصد کمتر با خطر ابتلا به این بیماری مواجه بودند.

بیشترین فایده در بین افرادی مشاهده شد که تمرینات مقاومتی را در طول میانسالی ادامه دادند و خطر ابتلا به دیابت در آنها ۴۲ درصد کاهش یافت.

این مطالعه همچنین نشان داد که خطر ابتلا به دیابت در بین افرادی که تمرینات قدرتی منظم را با سطوح توصیه شده ورزش هوازی و رفتارهای کم تحرک محدود، مانند تماشای تلویزیون، ترکیب می‌کردند، کمترین میزان بود.

در حالی که یک ساعت یا بیشتر تمرین مقاومتی در هفته مطابق با دستورالعمل‌های بهداشت عمومی است، جاگی گفت که یافته‌ها نشان می‌دهد که تداوم طولانی مدت ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.

او گفت: «چه ۳۰ دقیقه باشد، چه یک ساعت، چه دو ساعت، وقتی به این تداوم رسیدید، مهم است که به آن پایبند باشید.»

نویسندگان این مطالعه، که توسط دکتر «تیانیو ژانگ» از دانشکده پزشکی دانشگاه ژیجیانگ در چین رهبری می‌شدند، توصیه می‌کنند که تمرینات مقاومتی در دستورالعمل‌های پیشگیری از دیابت گنجانده شود.

منبع مهر

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