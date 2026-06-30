سالاد مرغ متفاوت متیو مککانهی؛ ساده، خلاقانه و بدون دورریز
سالاد مرغ متیو مککانهی یک دستور پیچیده نیست، اما یک پیام مهم دارد: با سادهترین مواد هم میتوان غذایی خوشطعم، سالم و خلاقانه ساخت—آن هم بدون هدر دادن غذا.
متیو مککانهی، بازیگر مطرح هالیوود، اینبار با یک دستور غذایی غیرمنتظره دوباره توجهها را جلب کرده است؛ سالاد مرغی که نهتنها ساده است، بلکه بر پایه «استفاده کامل از مواد غذایی و کاهش دورریز» طراحی شده است.
او پیشتر با سالاد تن ماهی خاص خود در شبکههای اجتماعی وایرال شده بود و حالا نسخه مرغی همان ایده را معرفی کرده است.
اصل ماجرا: استفاده از یک مرغ کامل
مهمترین نکته در دستور او این است که به جای استفاده از تکههای جداشده مرغ، بهتر است یک مرغ کامل پخته شود.
به گفته او این روش باعث میشود گوشت آبدارتر، خوشطعمتر و مناسبتر برای سالاد باشد.
راز بافت: ریشریش کردن به جای خرد کردن
مککانهی تأکید میکند که مرغ نباید به صورت مکعبی خرد شود، بلکه باید ریشریش شود.
این کار باعث میشود:
طعمها بهتر ترکیب شوند
سس به خورد گوشت برود
بافت سالاد نرمتر و حرفهایتر شود
سس خاص و ساده
سس اصلی این سالاد ترکیبی است از:
مایونز
روغن زیتون
سس ایتالیایی
این ترکیب هم خامهای است و هم طعمی متعادل و کمی اسیدی ایجاد میکند. در صورت تمایل میتوان از سسهای خانگی ایتالیایی نیز استفاده کرد.
فلسفه «بدون دورریز»
جذابترین بخش این دستور، نگاه ضد اسراف آن است. مککانهی میگوید خانوادهاش عادت دارند آخر هفته یخچال را تمیز کنند و از مواد باقیمانده غذاهای جدید بسازند.
در همین سالاد میتوان از مواد مختلف استفاده کرد، مثل:
فلفل دلمهای یا هالاپینو باقیمانده
سبزیهای تازهای که در حال پژمرده شدن هستند
سیب برای طعم شیرین
سس تند یا پستو برای طعم متفاوت
روش سرو
این سالاد را میتوان به روشهای مختلف سرو کرد:
داخل نان ساندویچ
داخل برگ کاهو به شکل رول
همراه با سبزیجات تازه در بشقاب سبک