اگر میخواهی رابطهات با شوهرت خستهکننده نباشد این کار را انجام نده
در بسیاری از روابط، تکرار بیش از حد تماس تلفنی یا پیامک میتواند بهجای ایجاد صمیمیت، حس فشار و کلافگی ایجاد کند.
روانشناسان میگویند در ارتباط زناشویی، مهمتر از تعداد تماسها، کیفیت، زمانبندی و دلیل تماس است؛ یعنی زن و شوهر بهتر است بهجای در تماس بودن دائمی، برای ارتباطی سالمتر و کمتنشتر، تعادل را رعایت کنند.
برخلاف تصور رایج، عشق و دلبستگی همیشه با در دسترس بودن دائمی تقویت نمیشود. در بسیاری از مردان، تماسهای پیدرپی یا پیامکهای پشتسرهم ممکن است بهصورت ناخودآگاه بهعنوان فشار، کنترل یا مطالبهگری تجربه شود؛ حتی اگر نیت طرف مقابل محبت باشد.
از نگاه روانشناسی ارتباط، هر فردی برای تمرکز، کار، تصمیمگیری و حتی استراحت، به فضای روانی شخصی نیاز دارد. وقتی این فضا مدام با تماسهای بیوقفه شکسته میشود، احتمال دلزدگی و فاصله عاطفی بیشتر میشود.
چرا بعضی مردها از تماس زیاد خسته میشوند؟
بیشتر مردها تماس زیاد را از سوی پارنتر خود دوست ندارند به ویژه اگر از دوره آشنایی و نامزدی عبور کرده اند و با هم زیر یک سقف رفته باشند. این موضوع لزوماً به بیعلاقگی ربط ندارد اما می تواند منجر به دوری و سردی شود. ریشه روانی این مشکل را بررسی می کنیم:
مردان بر خلاف بانوان نیاز بیشتری به تمرکز دارند و بسیاری از مردان هنگام کار یا رانندگی دوست ندارند بارها از جریان ذهنی خود بیرون کشیده شوند. گفته می شود مردان تک بعدی هستند و در هر کاری دوست دارند روی آن کار متمرکز شوند.
مردان از بازخواست شدن بیزارند و به کنترل شدن حساسیت دارند لذا تماسهای مکرر ممکن است بهجای محبت، شبیه پیگیری یا بازخواست از سوی آنها برداشت شود.
تفاوت سبک دلبستگی مردان با زنان متفاوت است. بر عکس زنان که محبت را در حرف زدن بیش از حد با مرد مورد علاقه خود می بینند مردان سبک دلبستگی مستقلتری دارند و ارتباط مداوم را خستهکننده میبینند.
از طرفی اگر پیامها و تماسها زیاد و تکراری باشند، هیجان و اشتیاق طبیعی رابطه کم میشود.
پیامک زیاد هم همیشه نشانه محبت نیست
پیامکهای متعدد، مخصوصاً وقتی با انتظار پاسخ فوری همراه باشند، میتوانند برای طرف مقابل تعهد ناخواسته ایجاد کنند.
یعنی فرد حس میکند همیشه باید پاسخگو باشد، حتی اگر در آن لحظه آمادگی روانی نداشته باشد. این وضعیت در بلندمدت میتواند باعث فرسودگی ارتباطی، کاهش میل به پاسخ دادن، ایجاد سوءتفاهم و حتی مقاومت پنهان در برابر ارتباط شود.
در چه مواقعی باید به شوهرتان زنگ بزنید؟
روانشناسان معمولاً تأکید میکنند تماس تلفنی باید هدفمند، ضروری و محترمانه باشد. بهترین زمانها برای تماس زمانی است که:
۱) موضوع فوری یا مهم باشد یعنی اگر مسئلهای وجود دارد که نیاز به تصمیم سریع دارد، تماس منطقیتر از پیامک است.
مثلاً کار ضروری خانوادگی، مشکل مربوط به فرزند، تغییر برنامه مهم و اتفاق پیشبینینشده.
۲) وقتی پیام ممکن است سوءبرداشت ایجاد کند
بعضی موضوعها در متن بد منتقل میشوند. اگر لحن، احساس یا توضیح دقیق مهم است، تماس بهتر است.
۳) برای ابراز محبت در زمان مناسب یک تماس کوتاه و گرم، اگر در زمان درست باشد، میتواند صمیمیت را بیشتر کند.
مثلاً قبل از یک روز مهم، بعد از یک اتفاق سخت، برای احوالپرسی کوتاه و صادقانه
۴) وقتی از قبل هماهنگ کردهاید
اگر با هم قرار گذاشتهاید که در ساعتی خاص تماس بگیرید، این کار حس احترام و نظم را تقویت میکند.
چه زمانی بهتر است زنگ نزنید؟
وقتی میدانید او در جلسه، رانندگی یا کار متمرکز است
وقتی فقط برای اطمینانخواهی یا کنترل تماس میگیرید
وقتی همان موضوع را چند بار در فاصله کوتاه تکرار کردهاید
وقتی تماس بیشتر از آنکه نیاز واقعی باشد، از اضطراب لحظهای میآید
در مجموع مسئله کم یا زیاد زنگ زدن نیست؛ بهجا و درست بودن مهم است.
زوجهایی که رابطه سالمتری دارند معمولاً:
برای تماس و پیام، مرزهای نانوشته اما روشن دارند و به هم فرصت تنفس میدهند. تماس را جایگزین گفتوگوی عمیق نمیکنند و محبت را فقط در قالب چککردن مداوم تعریف نمیکنند.
در یک رابطه سالم، تماس تلفنی و پیامک باید ابزار ارتباط باشند، نه ابزار کنترل یا اضطراب.
اگر تماسها بیش از حد شود، حتی نیت عاشقانه هم ممکن است به شکل فشار تجربه شود. بهترین رویکرد این است که زن و شوهر درباره سبک ارتباطی همدیگر گفتوگو کنند و به تعادلی برسند که هم صمیمیت را حفظ کند و هم آرامش فردی را.