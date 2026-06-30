شیش انداز نرگسی؛ صبحانه شیرازی که طعمش غافلگیرتان میکند
اگر از صبحانههای تکراری خسته شدهاید، شیش انداز نرگسی شیرازی را امتحان کنید. این غذای سنتی با هویج، تخممرغ، زعفران و رب انار تهیه میشود و با طعم متفاوت و خواص فراوان، یک انتخاب مقوی و خوشمزه برای شروع روز است.
صبحانههای محلی ایران پر از طعمهای متفاوت و دستورهای کمتر شناختهشده هستند که علاوه بر خوشمزگی، ارزش غذایی بالایی هم دارند. شیش انداز نرگسی یکی از همین غذاهای اصیل شیرازی است که با هویج، تخممرغ، زعفران و رب انار تهیه میشود و طعمی شیرین، ملس و متفاوت دارد. اگر به دنبال یک صبحانه یا شام سبک، مقوی و جدید هستید، این غذای سنتی میتواند انتخابی عالی برای سفره شما باشد.
شیش انداز نرگسی یک صبحانه اصیل شیرازی است که با هویج فصل پاییز و زمستان که اصطلاحا نرگسی نام دارد، درست میشود. هویج خاصیت درمانی و ضد باکتری دارد و از طعم ویژهای برخوردار است. اگر برای پخت این غذا از هویج فصل پاییز و زمستان استفاده نکنیم، لازم است از طعم دهندههای دیگری برای تداعی آن مزه استفاده کنیم.
مواد لازم برای تهیه شیش انداز نرگسی شیرازی
هویج نرگسی ۱ عدد
روغن مایع ۲ قاشق غذا خوری
کره پاستوریزه یا محلی نصف قاشق غذا خوری
پیاز نصف
زعفران دم کرده ۱ قاشق غذا خوری
رب انار ۱ قاشق چای خوری
تخم مرغ ۲ عدد
نمک ۱ قاشق چای خوری
فلفل سیاه ۱ قاشق چای خوری
دستور تهیه شیش انداز نرگسی با زرده عسلی
هویج را رنده میکنیم:
هویج را با دندانه درشت رنده میکنیم.
پیاز را نگینی خورد میکنیم:
پیاز را خیلی ریز و به صورت نگینی خورد میکنیم.
کره و روغن را در ماهیتابه میریزیم:
بعد از اینکه پیاز را خورد کردیم، مقداری روغن در ماهیتابه میریزیم و کره را به آن اضافه میکنیم تا روی حرارت ملایم آب شود.
پیاز را تفت میدهیم:
پیازهایی که نگینی خورد کردیم درون ماهیتابه میریزیم و تفت میدهیم.
نمک را اضافه میکنیم:
نصف قاشق چای خوری نمک به پیاز درحال تفت اضافه میکنیم تا کاراملی و خوش رنگ شود.
هویج را به ماهیتابه اضافه میکنیم:
قبل از سرخ شدن پیازها، هویجی که رنده کردیم را به ماهیتابه اضافه میکنیم و تفت میدهیم تا هویج نرم شود.
رب انار و نمک را اضافه میکنیم:
یک چهارم قاشق چای خوری نمک و یک قاشق چای خوری رب انار به هویج اضافه میکنیم و هم میزنیم. به اندازهای رب انار اضافه میکنیم که طعم آن غالب نشود.
فلفل سیاه را اضافه میکنیم:
یک قاشق چای خوری فلفل سیاه به ترکیب هویج اضافه میکنیم و هم میزنیم.
زعفران را اضافه میکنیم:
برای ایجاد طعم اصیل ایرانی، یک قاشق غذا خوری زعفران دم کرده به ترکیب هویج اضافه میکنیم و هم میزنیم.
تخم مرغها را اضافه میکنیم:
ترکیب هویج را کف ماهیتابه پهن میکنیم، تخم مرغها را روی آن به آرامی میشکنیم.
نمک و فلفل سیاه را اضافه میکنیم:
برای جلوگیری از بوی تخم مرغ، مقداری نمک و فلفل سیاه روی تخم مرغها میریزیم.
شیش انداز نرگسی را میپزیم:
درب ماهیتابه را میبندیم تا تخم مرغ بپزد.
شیش انداز نرگسی را سرو میکنیم:
پس از پخت تخم مرغ (به دلخواه عسلی یا سفت)، شیش انداز نرگسی آماده است آن را در ظرف مورد نظر سرو میکنیم.
نکته مهم:
اگر هویج نرگسی در دسترس ندارید، میتوانید این غذا را با اسفناج نیز تهیه کنید؛ البته در این صورت طعم و بافت آن با نسخه اصیل شیرازی متفاوت خواهد بود و نتیجه بیشتر به «نرگسی اسفناج» شباهت دارد. برای حفظ طعم سنتی شیشانداز نرگسی، استفاده از هویج نرگسی یا هویجهای شیرین و تازه فصل توصیه میشود.
شیش انداز نرگسی یک صبحانه مقوی و متفاوت با تخم مرغ است. این صبحانه شیرازی با نوع خاصی هویج به نام نرگسی تهیه میشود. هویج نرگسی خواص دارویی فراوانی دارد و به عنوان یک ضد باکتری قوی عمل میکند.