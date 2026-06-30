راز افزایش چربی شکمی در بزرگسالی

دانشمندان مدت‌هاست می‌دانند که ترکیب بدن با افزایش سن تغییر می‌کند، اما دلیل دقیق تجمع چربی در اطراف ناحیه میانی بدن تا همین اواخر مشخص نبوده.

محققان در مرکز تحقیقاتی «سیتی آف هوپ» در کالیفرنیا در نتیجه تحقیقات خود آنچه را که ممکن است عامل بیولوژیکی کلیدی چربی شکم مرتبط با افزایش سن باشد، شناسایی کرده‌اند. یافته‌های آن‌ها که در مجله «ساینس» منتشر شده، به نوع جدیدی از سلول بنیادی اشاره دارد که در سنین بالاتر ظاهر می‌شود و ممکن است به تولید سلول‌های چربی جدید کمک کند. این کشف در نهایت می‌تواند به اتخاذ استراتژی‌های جدیدی برای کاهش چربی شکم و ترویج پیری سالم‌تر منجر شود.

محققان برای آزمایش فرضیه خود، روی سلول‌های پیش‌ساز چربی (APCs)، یعنی گروهی از سلول‌های بنیادی در بافت چربی سفید که به سلول‌های چربی تبدیل می‌شوند، تمرکز کردند. این گروه تحقیقاتی، در ابتدا سلول‌های پیش‌ساز چربی را از موش‌های جوان و مسن‌تر به گروه دوم موش‌های جوان پیوند زدند. سلول‌های پیش‌ساز چربی موش‌های مسن‌تر به‌سرعت مقدار زیادی سلول‌ چربی تولید کردند.

این در حالی بود که وقتی سلول‌های پیش‌ساز چربی را از موش‌های جوان به موش‌های مسن‌تر پیوند زدند، سلول‌های بنیادی، سلول‌های چربی جدید زیادی تولید نکردند. نتایج تأیید کرد که سلول‌های پیش‌ساز چربی مسن‌تر صرف نظر از سن میزبان خود می‌توانند به صورت مستقل سلول‌های چربی جدید بسازند.

سلول‌های پیش‌ساز چربی انسانی نیز توانایی بالایی در تولید سلول‌های چربی جدید نشان دادند، که نشان می‌دهد ممکن است یک فرآیند بیولوژیکی مشابه در انسان‌ها نیز رخ دهد.

مسیری برای کنترل سلول‌های چاقی

کیونگ (آنابل) وانگ، نویسنده‌ همکار این مطالعه و استادیار در موسسه «سیتی آف هوپ»، مرکز تحقیقات دیابت، گفت: افراد اغلب با افزایش سن، عضله از دست می‌دهند و چربی بدنشان افزایش می‌یابد حتی زمانی که وزن بدنشان ثابت می‌ماند. ما کشف کردیم که پیری باعث ورود نوع جدیدی از سلول‌های بنیادی بالغ می‌شود و تولید انبوه سلول‌های چربی جدید بدن، به ویژه در اطراف شکم را افزایش می‌دهد.

او افزود: یافته‌های ما اهمیت کنترل تشکیل سلول‌های چربی جدید را برای مقابله با چاقی مرتبط با سن برجسته می‌کند. درک چگونگی ظهور این سلول‌ها در دوران پیری می‌تواند به راه‌حل‌های پزشکی جدیدی برای کاهش چربی شکم و بهبود سلامت و طول عمر منجر شود.

اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما این کشف، هدف جدید و امیدوارکننده‌ای را برای درمان‌های آینده در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد. محققان اکنون قصد دارند سلول‌های پیش ساز چربی را در مطالعات حیوانی ردیابی کنند، نحوه رفتار این سلول‌ها را در انسان بررسی کنند و راه‌هایی را برای مسدود کردن یا از بین بردن آن‌ها کشف کنند. در صورت موفقیت، چنین رویکردهایی می‌توانند به طور بالقوه به جلوگیری از تجمع چربی شکم که معمولاً با پیری همراه است، کمک کنند.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/