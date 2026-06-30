ساخت دئودورانت خانگی با ۴ ماده ساده

اگر به دنبال محصولی طبیعی، کم‌هزینه و بدون ترکیبات شیمیایی بحث‌برانگیز هستید، دئودورانت خانگی می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. تنها با چند ماده ساده که احتمالاً همین حالا در آشپزخانه دارید، می‌توانید یک دئودورانت شخصی‌سازی‌شده تهیه کنید که به کاهش بوی بدن کمک کند.

تفاوت دئودورانت و ضدتعریق چیست؟

بسیاری از افراد این دو محصول را یکسان می‌دانند، اما عملکرد آن‌ها کاملاً متفاوت است.

دئودورانت (Deodorant)

دئودورانت از تعریق جلوگیری نمی‌کند، بلکه با کنترل رشد باکتری‌ها مانع ایجاد بوی نامطبوع بدن می‌شود.

زمانی که بدن عرق می‌کند، باکتری‌های موجود روی پوست از رطوبت تغذیه می‌کنند و در نتیجه بوی بدن ایجاد می‌شود. دئودورانت با تغییر محیط پوست و کاهش رشد باکتری‌ها، به خوشبو ماندن بدن کمک می‌کند.

ضدتعریق (Antiperspirant)

ضدتعریق‌ها با مسدود کردن موقت مجاری غدد عرق، میزان تعریق را کاهش می‌دهند.

این محصولات معمولاً حاوی ترکیباتی مانند آلومینیوم هستند که از خروج عرق جلوگیری می‌کنند. اگرچه این ویژگی باعث کاهش رطوبت زیر بغل می‌شود، اما برخی افراد نسبت به مواد تشکیل‌دهنده آن‌ها حساسیت دارند.

آیا استفاده از ضدتعریق‌ها خطرناک است؟

در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی درباره ترکیباتی مانند آلومینیوم، تریکلوزان و برخی رایحه‌های مصنوعی مطرح شده است.

با این حال، مطالعات علمی تاکنون ارتباط قطعی میان استفاده از ضدتعریق‌های حاوی آلومینیوم و افزایش خطر سرطان پستان را نشان نداده‌اند. پژوهشگران همچنان بر لزوم انجام مطالعات بیشتر تأکید دارند.

برخی تحقیقات نیز نشان داده‌اند که استفاده مداوم از محصولات ضدتعریق ممکن است ترکیب طبیعی میکروبیوم پوست را تغییر دهد، اما برای نتیجه‌گیری قطعی هنوز شواهد کافی وجود ندارد.

به همین دلیل بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند از گزینه‌های طبیعی و خانگی استفاده کنند.

طرز تهیه دئودورانت خانگی

مواد لازم

یک‌سوم پیمانه روغن نارگیل

یک‌چهارم پیمانه نشاسته ذرت

یک‌چهارم پیمانه جوش شیرین

۶ تا ۱۰ قطره روغن اسانسی دلخواه

اسانس‌های پیشنهادی

اسطوخودوس

علف لیمو

درخت چای

چوب سدر

چوب صندل

ترنج

گریپ‌فروت

توجه داشته باشید که روغن‌های اسانسی بسیار غلیظ هستند و نباید مستقیماً روی پوست استفاده شوند. روغن نارگیل در این دستور نقش روغن حامل را ایفا می‌کند.

روش تهیه

اگر روغن نارگیل جامد است، آن را با حرارت ملایم ذوب کنید.

روغن اسانسی مورد نظر را اضافه کنید.

نشاسته ذرت و جوش شیرین را بیفزایید.

مواد را کاملاً مخلوط کنید تا بافتی یکدست به دست آید.

ترکیب را داخل یک ظرف شیشه‌ای کوچک بریزید.

برای حفظ بافت مناسب، آن را در یخچال نگهداری کنید.

هنگام استفاده مقدار کمی از آن را با انگشتان روی پوست تمیز زیر بغل بمالید.

چند نکته مهم

افرادی که پوست حساسی دارند می‌توانند به جای نشاسته ذرت از پودر آروت استفاده کنند.

در صورت بروز قرمزی یا سوزش، مصرف را متوقف کنید.

ممکن است بدن در هفته‌های اول استفاده از دئودورانت طبیعی به زمان نیاز داشته باشد تا با شرایط جدید سازگار شود.

منبع همشهری آنلاین

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