اگر بادمجان دوست دارید، این غذای ایتالیایی را از دست ندهید
اگر از طرفداران غذاهای مدیترانهای و طعمهای متفاوت هستید، کاپوناتای بادمجان میتواند یکی از بهترین انتخابها برای شما باشد. این غذای سنتی ایتالیایی با ترکیب بادمجان، گوجهفرنگی، زیتون و سبزیجات معطر، طعمی ملس و دلپذیر دارد و بهراحتی میتواند جای خود را در برنامه غذایی شما باز کند.
کاپوناتای بادمجان یک غذای سنتی سیسیلی ایتالیایی است که از بادمجان، گوجه فرنگی و سایر سبزیجات و ادویه ها درست میشود. این غذای خوشمزه مملو از طعم ترش، شیرین و شور به یکباره است. کاپوناتا به عنوان پیشغذا یا حتی غذای اصلی سبک سرو شود. در ادامه ، طرز تهیه این غذای مدیترانهای را با شما به اشتراک میگذاریم.
مواد لازم پخت کاپوناتا بادمجان برای ۴ نفر
بادمجان: ۲ عدد بزرگ (نگینی خرد شده)
پیاز: ۱ عدد متوسط (ریز خرد شده)
کرفس: ۲ ساقه (خرد شده)
گوجهفرنگی: ۳ عدد (پوره شده یا خرد شده)
زیتون سبز یا سیاه: نصف لیوان (خرد شده)
کاپرس (capers): ۲ قاشق غذاخوری (اختیاری)
سرکه بالزامیک: ۳ قاشق غذاخوری
شکر قهوهای: ۱ قاشق غذاخوری
روغن زیتون: ۳ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل: به میزان لازم
برگ ریحان تازه: برای تزئین
دستور پخت کاپوناتای بادمجان
۱. آمادهسازی بادمجان:
بادمجانهای خرد شده را با کمی نمک مخلوط کنید و در یک صافی قرار دهید. اجازه دهید ۲۰-۳۰ دقیقه بماند تا تلخی آن گرفته شود.
سپس بادمجانها را با آب سرد بشویید و با دستمال خشک کنید.
۲. سرخ کردن بادمجان:
در یک تابه بزرگ، روغن زیتون را گرم کنید.
بادمجانها را در روغن سرخ کنید تا طلایی شوند. سپس آنها را از تابه خارج کرده و کنار بگذارید.
۳. تفت دادن سبزیجات:
در همان تابه، پیاز و کرفس را اضافه کنید و به مدت ۵ دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.
گوجهفرنگیهای خرد شده را به تابه اضافه کنید و اجازه دهید مخلوط به مدت ۱۰ دقیقه روی حرارت متوسط بپزد.
۴. اضافه کردن طعمدهندهها:
بادمجانهای سرخ شده، زیتون، کاپرس، سرکه بالزامیک و شکر قهوهای را به تابه اضافه کنید.
مواد را خوب مخلوط کنید و به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه دیگر روی حرارت کم بپزید تا طعمها به خوبی با هم ترکیب شوند.
در صورت نیاز، نمک و فلفل اضافه کنید.
۵. سرو:
کاپوناتا را در یک ظرف سرو ریخته و با برگهای ریحان تازه تزئین کنید.
این غذا را میتوانید گرم یا سرد، همراه با نان تست یا به عنوان کنار غذا سرو کنید.
نکات:
برای طعمی خاصتر، میتوانید به کاپوناتا مقداری کشمش یا دانههای کاج اضافه کنید.
اگر به کاپرس دسترسی ندارید، میتوانید آن را حذف کنید یا از خیارشور خرد شده استفاده کنید.
کاپوناتا را میتوانید در یخچال نگهداری کنید و تا سه روز مصرف کنید.
کاپوناتا بادمجان یک غذای ساده و خوشمزه با طعمهای بینظیر مدیترانهای است که میتواند هر سفرهای را زیباتر کند. این دستور تهیه را امتحان کنید و از طعم دلپذیر آن در کنار خانواده و دوستان لذت ببرید. اگر این دستور را امتحان کردید، تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.