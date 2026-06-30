لذیذترین کوفته بدون گوشت همه را غافلگیر میکند
کوفته مالای یکی از معروفترین غذاهای هندی است که با کوفتههای نرم سیبزمینی و پنیر و سسی خامهای و معطر تهیه میشود. این غذای خوشطعم با نان یا برنج سرو میشود و گزینهای جذاب برای یک شام متفاوت و رستورانی است.
آشپزی هندی با ادویههای معطر و طعمهای متفاوت، طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد. کوفته مالای یکی از محبوبترین غذاهای این کشور است که از کوفتههای نرم سیبزمینی و پنیر (پنیرفِرش یا پنیر کاتیج) در کنار سسی خامهای و خوشعطر تهیه میشود. اگر دوست دارید یک غذای جدید، رستورانی و متفاوت را در خانه امتحان کنید، کوفته مالای میتواند انتخابی عالی برای یک وعده خاص و خوشمزه باشد.
کوفتههای معروف هندی یا کوفته مالای از سیب زمینی و ادویههای مختلف درست میشود. این کوفتههای لذیذ در روغن داغ میپزند و برشته میشوند و برای تعدیل طعم ادویهای آن را معمولا به همراه ماست و گشنیز سرو میکنند. در ادامه با دستور پخت این غذای لذیذ همراه شما هستیم.
مواد لازم تهیه کوفته مالای هندی برای ۴ نفر
برای کوفتهها:
سیبزمینی: ۲ عدد متوسط (پخته و رنده شده)
پنیر کاتیج (پنیرفِرش) : ۱ لیوان (رنده شده)
آرد ذرت: ۲ قاشق غذاخوری
کشمش: ۲ قاشق غذاخوری
مغز بادام یا پسته خردشده: ۲ قاشق غذاخوری
نمک: به میزان لازم
روغن: برای سرخ کردن
برای سس کوفته مالای
پیاز: ۲ عدد (ریز خرد شده)
گوجهفرنگی: ۳ عدد (پوره شده)
سیر: ۳ حبه (رنده شده)
زنجبیل تازه: ۱ قاشق چایخوری (رنده شده)
خامه: نصف لیوان
بادام یا بادامهندی: ۱۰ عدد (خیسانده و پوره شده)
گرام ماسالا: ۱ قاشق چایخوری
زردچوبه: نصف قاشق چایخوری
پودر فلفل قرمز: نصف قاشق چایخوری
پودر زیره: ۱ قاشق چایخوری
برگ گشنیز تازه: برای تزئین
روغن: ۲ قاشق غذاخوری
نمک: به میزان لازم
دستور پخت کوفته مالای هندی
۱. آمادهسازی کوفتهها:
سیبزمینی پخته و رنده شده را با پنیر کاتیج، آرد ذرت و نمک مخلوط کنید تا خمیری نرم به دست آید.
مقدار کمی از خمیر را برداشته و به شکل توپ کوچک درآورید. در مرکز هر توپ، مقداری کشمش و مغز بادام یا پسته قرار دهید.
توپها را در آرد ذرت بغلتانید و در روغن داغ سرخ کنید تا طلایی شوند. کوفتهها را روی دستمال کاغذی قرار دهید تا روغن اضافی گرفته شود.
۲. تهیه سس:
در یک تابه، روغن را گرم کنید و پیاز خردشده را تفت دهید تا طلایی شود.
سیر و زنجبیل را اضافه کرده و به مدت یک دقیقه تفت دهید.
پوره گوجهفرنگی را اضافه کنید و اجازه دهید مخلوط به مدت ۵-۷ دقیقه بپزد.
بادام یا بادامهندی پوره شده، زردچوبه، پودر فلفل قرمز، پودر زیره و گرام ماسالا را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
نصف لیوان آب به سس اضافه کرده و بگذارید به جوش بیاید. سپس حرارت را کم کنید و اجازه دهید سس غلیظ شود.
خامه را به سس اضافه کنید و به آرامی هم بزنید تا سس خامهای و یکدست شود.
۳. ترکیب کوفته و سس:
کوفتههای سرخشده را به آرامی در سس قرار دهید و اجازه دهید ۵ دقیقه در سس گرم شوند.
۴. سرو:
کوفته مالای را در ظرف سرو بریزید و با برگهای گشنیز تازه تزئین کنید. این غذا را با نان هندی (نان) یا برنج سرو کنید.
نکات:
برای طعم بیشتر، میتوانید به مخلوط کوفتهها مقداری ادویه گرام ماسالا اضافه کنید.
اگر پنیر کاتیج در دسترس نیست، میتوانید از پنیر سفید استفاده کنید.
بادام یا بادامهندی خیسانده در سس، طعم و غنای بیشتری به غذا میدهد.
کوفتههای معروف هندی یا کوفته مالای از سیب زمینی و ادویههای مختلف درست میشود. این کوفتههای لذیذ در روغن داغ میپزند و برشته میشوند و برای تعدیل طعم ادویهای آن را معمولا به همراه ماست و گشنیز سرو میکنند.