۵ تغییر ساده که حجم زباله خانه را نصف میکند
فکر میکنید کاهش زباله یعنی دردسر بیشتر و تغییرات بزرگ؟ کارشناسان میگویند برعکس؛ فقط با چند عادت ساده مثل همراه داشتن قمقمه، مدیریت خرید و استفاده دوباره از وسایل، میتوانید هم حجم زبالههای خانه را بهطور چشمگیری کم کنید و هم هزینههای روزانهتان را کاهش دهید.
روزهای شلوغ زندگی شهری معمولا فرصت چندانی برای فکر کردن به سرنوشت چیزهایی که دور میاندازیم باقی نمیگذارد. بطری آب، پاکت خرید، ظرف غذای بیرونبر، رسید خرید و باقیمانده غذا یا چیزهایی که در چند دقیقه مصرف میشوند اما گاهی مدتها در چرخه طبیعت باقی میمانند همه از مواد دور ریز ما هستند. با این حال تجربه شهرهای مختلف جهان نشان میدهد کاهش تولید زباله الزاما به معنای سختتر زندگی کردن نیست.
مجموعهای از توصیههای منتشرشده در وبسایت London Recycles نشان میدهد تغییر چند عادت ساده میتواند هم حجم پسماند را کمتر کند و هم به مدیریت هزینههای خانوار کمک کند، تغییراتی که برای زندگی امروز ایرانیها نیز دور از دسترس نیست.
روز را با کمتر مصرف کردن شروع کنیم
صبحها معمولاً با باز کردن تلفن همراه، نوشیدن چای یا آماده شدن برای رفتن به محل کار آغاز میشود اما همین ساعات ابتدایی روز میتواند نقطه شروع تولید زباله باشد. چاپ یادداشتها، استفاده از برگههای غیرضروری یا گرفتن رسیدهای کاغذی، بخشی از مصرفی است که اغلب به چشم نمیآید.
نسخههای دیجیتال حالا بسیاری از این نیازها را پوشش دادهاند. استفاده از دفترچههای یادداشت الکترونیکی، مطالعه آنلاین و حذف چاپهای غیرضروری شاید تغییر کوچکی به نظر برسد، اما در طول زمان اثر آن قابل توجه است. موضوع فقط صرفهجویی در کاغذ نیست بلکه ایجاد نگاهی تازه به مصرف است. این نگاه که هر چیزی الزاما قرار نیست یکبار استفاده شود و بعد دور ریخته شود.
بطری آب شخصی عادتی ساده برای یک تغییر بزرگ
کمتر کسی تعداد بطریها و لیوانهای یکبارمصرفی را که در طول یک ماه استفاده میکند را میشمارد. یک نوشیدنی هنگام رفتن به محل کار، یک قهوه عصرگاهی یا یک بطری آب در مسیر همین انتخابهای کوچک در پایان سال به حجم بزرگی از زباله تبدیل میشوند.
همراه داشتن قمقمه یا لیوان شخصی شاید در ابتدا بیشتر شبیه یک عادت جدید باشد اما خیلی زود به بخشی از زندگی روزمره تبدیل میشود. در کنار کاهش پسماند، بسیاری از خانوادهها متوجه میشوند همین انتخاب ساده هزینههای روزانه را هم کمتر کرده است.
غذای خانگی فقط نوستالژی نیست
در فرهنگ ایرانی همیشه ظرف غذایی که از خانه به محل کار برده میشود، بخشی از زندگی روزمره بوده است اما سرعت زندگی شهری باعث شده غذاهای آماده و بیرونبر سهم بیشتری پیدا کنند. نتیجه این تغییر فقط هزینه بیشتر نیست بلکه انبوهی از ظرفها، بستهبندیها و دورریز مواد غذایی هم به آن اضافه میشود.
برنامهریزی برای تهیه وعدههای خانگی یا حتی همراه داشتن میانوعده میتواند حجم زیادی از زبالههای روزانه را کم کند. این موضوع بهویژه برای خانوادههایی که ساعات زیادی بیرون از خانه هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
همه چیز را لازم نیست دور بیندازیم
گاهی یک پاکت کاغذی میتواند تبدیل به فهرست خرید شود، برگهای که فقط یک طرف آن چاپ شده میتواند دوباره استفاده شود و حتی بعضی بستهبندیها کاربرد تازهای پیدا کنند.
استفاده دوباره از وسایل الزاماً به معنی صرفهجویی افراطی نیست بیشتر به معنای تغییر نگاه است. اینکه قبل از انداختن هر چیز در سطل زباله، چند ثانیه از خودمان بپرسیم: آیا واقعاً کارش تمام شده است؟
دورریز غذا هزینهای که کمتر دیده میشود
یکی از بخشهای مهم زباله خانگی غذاهایی است که با هزینه خریداری شدهاند اما خورده نمیشوند. ظرفهای نیمهتمام، میوههایی که فراموش شدهاند و خریدهایی که بیش از نیاز انجام شدهاند.
راهحل همیشه سخت نیست. خرید با برنامه، نگهداری درست مواد غذایی و استفاده خلاقانه از باقیمانده غذا میتواند مقدار زیادی از این دورریز را کاهش دهد. این تغییر فقط به محیطزیست کمک نمیکند بلکه مستقیماً در اقتصاد خانواده نیز اثر میگذارد.
کمزباله زندگی کردن یعنی زندگی را سخت نکنیم
شاید تصور رایج این باشد که سبک زندگی کمزباله به زمان زیاد یا امکانات ویژه نیاز دارد، اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از این تغییرها از انتخابهای ساده روزانه شروع میشوند، انتخابهایی که هزینه و پیچیدگی ندارند.
در نهایت خانهای که کمتر دور میریزد، لزوماً خانهای با مصرف کمتر نیست، خانهای است که آگاهانهتر مصرف میکند و شاید همین آگاهی، همان تغییری باشد که از سطل زباله خانه شروع میشود و به کیفیت زندگی میرسد.