بسیاری از چت‌بات‌های سلامت روان که امروز در دسترس کاربران قرار دارند، تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که کاربر گفت‌وگو را آغاز کند؛ اما پژوهشگران دانشگاه اتاوا سامانه‌ای آزمایشی توسعه داده‌اند که می‌تواند وضعیت روحی کاربر را به‌صورت پیوسته زیر نظر بگیرد و در صورت تشخیص نشانه‌های فشار روانی، بدون اینکه پیامی از سوی کاربر ارسال شود، حمایت لازم را ارائه کند.

به گزارش دیجیتال‌ترندز، این سامانه که UbiMyTherapist یا «تو درمانگر من باش» نام دارد، به‌عنوان یک دستیار درمانی دیجیتال طراحی شده است. این دستیار علاوه بر پاسخ‌گویی به درخواست‌های کاربر، با استفاده از داده‌های لحظه‌ای، زمان مناسب برای ارائه پیشنهاد یا حمایت روانی را نیز تشخیص می‌دهد.

پژوهشگران برای ارزیابی وضعیت عاطفی کاربران، اطلاعات چندین منبع را به‌طور هم‌زمان تحلیل می‌کنند. این سامانه با بررسی شاخص‌هایی مانند تغییرات ضربان قلب، نوسانات آن، تغییرات لحن صدا و متن‌های نوشته‌شده توسط کاربر، تلاش می‌کند وضعیت احساسی او را در همان لحظه ارزیابی کند و سپس مناسب‌ترین پاسخ را ارائه دهد.

یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، ایجاد نسخه‌ای دیجیتالی از هر کاربر است؛ نسخه‌ای که پژوهشگران از آن با عنوان «دوقلوی دیجیتال» یاد می‌کنند. در این پروفایل، اطلاعاتی مانند سوابق پزشکی و روان‌شناختی فرد، در کنار داده‌های لحظه‌ای مربوط به وضعیت احساسی او گردآوری می‌شود تا پاسخ‌های سامانه به‌جای تکیه بر الگوهای عمومی چت‌بات‌ها، متناسب با شرایط هر فرد ارائه شود.

دانشگاه اتاوا اعلام کرده است که عملکرد بخش واکنشی این سامانه با مشارکت ۲۴ داوطلب ارزیابی شده و گروهی از روان‌درمانگران دارای مجوز نیز کیفیت درمانی آن را بررسی کرده‌اند. بر اساس نتایج این ارزیابی، UbiMyTherapist در مقایسه با سامانه‌های متداول مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ، در زمینه همدلی و شخصی‌سازی پاسخ‌ها عملکرد مطلوب‌تری از خود نشان داده است.

با وجود این، پژوهشگران تأکید می‌کنند که این فناوری برای جایگزینی روان‌درمانگران انسانی توسعه نیافته است. هدف اصلی این پروژه، گسترش دسترسی به خدمات سلامت روان برای افرادی است که به دلیل هزینه‌های بالای درمان، انگ‌های اجتماعی یا محدودیت دسترسی به متخصصان، امکان دریافت حمایت مناسب را ندارند.

اعضای این گروه پژوهشی اکنون در حال توسعه نسخه‌های پیشرفته‌تر سامانه هستند تا بتواند داده‌های ساعت هوشمند را به‌صورت لحظه‌ای دریافت و تحلیل کند. همچنین قرار است همکاری با روان‌درمانگران بیشتری ادامه یابد تا دقت بالینی سامانه افزایش پیدا کند. با این حال، UbiMyTherapist هنوز یک پروژه تحقیقاتی به شمار می‌رود و به‌عنوان یک محصول تجاری یا اپلیکیشن عمومی عرضه نشده است.

منبع همشهری آنلاین

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