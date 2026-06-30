چطور از مشکلات گوارشی در سفر پیشگیری کنیم؟
اسهال مسافرتی نوعی عفونت روده است که از خوردن غذای آلوده یا نوشیدن آب آلوده اغلب در هفته اول یا دوم سفر رخ میدهد.
علائم بسته به اینکه چه ارگانیسمی باعث مشکل میشود، متفاوت است. افراد حداقل سه بار در روز و اغلب بیشتر مدفوع شل دارند. آنها همچنین ممکن است خستگی، کاهش اشتها، گرفتگی شکم، حالت تهوع و استفراغ را تجربه کنند. معمولاً در مدفوع خون وجود ندارد.
افراد معمولا بر اساس علائم خود میدانند که اسهال مسافرتی دارند. اگر علائم بیش از پنج روز طول کشید یا اگر دچار تب یا درد شدید شکم شدید، به پزشک مراجعه کنید. ممکن است خون و مدفوع شما برای بررسی وجود عفونت آزمایش شود. در برخی موارد، پزشک ممکن است بتواند ارگانیسم عفونی را شناسایی کند که میتواند منجر به درمان خاصی شود.
اسهال مسافرتی معمولاً ظرف پنج روز به خودی خود بهبود مییابد.
بسیاری از موارد اسهال مسافرتی قابل پیشگیری هستند. هنگام مسافرت حتی در استراحتها و هتلهای گرانقیمت این توصیهها را برای پیشگیری رعایت کنید:
- نوشیدنیهای گازدار و آب بطری معمولاً بیخطر هستند، اما از یخ استفاده نکنید، زیرا ممکن است آلوده باشد. به جای لیوان، با نی از بطری بنوشید. لیوان ممکن است با آب آلوده شسته شده باشد.
- آب را با جوشاندن حداقل سه دقیقه ضد عفونی یکنید.
- قهوه و چای داغ معمولاً برای نوشیدن بیخطر هستند، اما مطمئن شوید که آب مورد استفاده جوشیده شده است.
- میوهها و سبزیجات را نخورید، مگر اینکه قابل پوست کندن باشند، و خودتان آنها را پوست بگیرید تا مطمئن شوید که پس از پوست کندن آلوده نیستند.
- از مصرف لبنیات خودداری کنید، مگر اینکه مطمئن باشید پاستوریزه شدهاند، و از خوردن گوشت و ماهی نیمپز خودداری کنید.
- قبل از غذا خوردن، دستهای خود را با تمیزترین آب موجود بشویید یا با دستمال مرطوب الکلی ضدعفونی کنید.
- برای جلوگیری از اسهال، مگر اینکه پزشک به شما دستور داده باشد، آنتیبیوتیک مصرف نکنید.