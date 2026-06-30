اگر سیب زمینی، پیاز و تخم مرغ دارید، این غذا را آماده کنید

پوره سیب زمینی با پیاز داغ و تخم مرغ یکی از غذاهای دلچسب و فوری است که با کمترین مواد اولیه آماده می‌شود. این غذای مقوی برای تمام اعضای خانواده مناسب بوده و می‌تواند در زمان‌هایی که فرصت کمی برای آشپزی دارید، یک غذای سریع و خوشمزه باشد. در این مقاله طرز تهیه آن را بخوانید.

مواد لازم

سیب زمینی ۶ عدد متوسط

تخم مرغ ۴ عدد

پیاز ۲ عدد متوسط

کره ۳۰ گرم

شیر نصف پیمانه

نمک ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه نصف قاشق چای‌خوری

زردچوبه نصف قاشق چای‌خوری

روغن به مقدار لازم

طرز تهیه

سیب زمینی‌ها را بشویید و همراه با پوست در آب و کمی نمک حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بپزید تا نرم شوند.

پس از پخت، پوست سیب زمینی‌ها را جدا کرده و با گوشت‌کوب یا پوره‌کن دستی له کنید.

کره و شیر را به پوره اضافه کنید و خوب هم بزنید تا پوره نرم، لطیف شود. سپس نمک و فلفل را نیز اضافه کنید.

پیازها را خلالی نازک خرد کرده و در مقداری روغن با زردچوبه تفت دهید تا طلایی و کاراملی شوند.

تخم مرغ‌ها را یا آب‌پز یا نیمرو کنید؛ و به پوره اضافه کنید. هر دو روش برای این غذا مناسب هستند.

پوره سیب زمینی را در ظرف سرو بریزید، پیاز داغ را روی آن پخش کنید. اگر تخم مرغ‌ها را نیمرو کردید کنار یا روی پوره قرار دهید و اگر آب‌پز کردید له کنید و با پوره مخلوط کنید.

اگر دوست داشتید، می‌توانید کمی جعفری خرد شده یا فلفل قرمز نیز برای تزیین استفاده کنید.

برای لذیذتر شدن طعم پوره فقط کافیست نکات ساده زیر را رعایت کنید، با ما همراه باشید.

از سیب زمینی آردی استفاده کنید تا پوره بافتی نرم‌تر داشته باشد.

شیر را قبل از اضافه کردن کمی گرم کنید تا پوره یکدست‌تر شود.

کره را حذف نکنید؛ زیرا باعث لطافت و طعم بهتر پوره می‌شود.

پیاز را با حرارت ملایم سرخ کنید تا شیرین و طلایی شود، نه سوخته.

برای طعم بهتر می‌توانید کمی پودر سیر یا آویشن به پوره اضافه کنید.

اگر تخم مرغ را نیمرو می‌کنید، زرده را کمی عسلی نگه دارید تا هنگام سرو طعم دلچسب‌تری داشته باشد.

برای پوره کردن سیب زمینی از گوشت‌کوب یا پوره‌کن دستی استفاده کنید، اگر از رنده یا گوشت‌کوب برقی استفاده کنید، سیب زمینی‌ها چسبناک می‌شوند.

در پایان می‌توانید کمی پنیر پارمزان یا پنیر پیتزای رنده‌شده روی پوره بریزید.

منبع همشهری آنلاین

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