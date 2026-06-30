قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۹ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۹ تیر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,701,200
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,953,300
|
درهم امارات
|
465,710
|
پوند انگلیس
|
2,267,600
|
لیر ترکیه
|
36,600
|
فرانک سوئیس
|
2,166,900
|
یوان چین
|
251,700
|
ین ژاپن
|1,056,000
|
وون کره جنوبی
|
1,112
|
دلار کانادا
|
1,203,800
|
دلار استرالیا
|
1,178,900
|
دلار نیوزیلند
|
966,900
|
دلار سنگاپور
|
1,323,000
|
روپیه هند
|
18,070
|
روپیه پاکستان
|
6,180
|
دینار عراق
|
1,331
|
پوند سوریه
|
14,846
|
افغانی
|
26,306
|
کرون دانمارک
|
261,300
|
کرون سوئد
|
176,000
|
کرون نروژ
|
172,300
|
ریال عربستان
|
455,340
|
ریال قطر
|
486,214
|
ریال عمان
|
4,438,300
|
دینار کویت
|
5,550,625
|
دینار بحرین
|
4,533,336
|
رینگیت مالزی
|
420,200
|
بات تایلند
|
51,300
|
دلار هنگ کنگ
|
218,000
|
روبل روسیه
|
22,250
|
منات آذربایجان
|
1,005,600
|
درام ارمنستان
|
4,650
|
لاری گرجستان
|
647,500
|
سوم قرقیزستان
|
19,550
|
سامانی تاجیکستان
|
184,154
|
منات ترکمنستان
|
487,900