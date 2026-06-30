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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1806330
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۹ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۹ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,701,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,953,300

درهم امارات

465,710

پوند انگلیس

2,267,600

لیر ترکیه

36,600

فرانک سوئیس

2,166,900

یوان چین

251,700

ین ژاپن

 1,056,000

وون کره جنوبی

1,112

دلار کانادا

1,203,800

دلار استرالیا

1,178,900

دلار نیوزیلند

966,900

دلار سنگاپور

1,323,000

روپیه هند

18,070

روپیه پاکستان

6,180

دینار عراق

1,331

پوند سوریه

14,846

افغانی

26,306

کرون دانمارک

261,300

کرون سوئد

176,000

کرون نروژ

172,300

ریال عربستان

455,340

ریال قطر

486,214

ریال عمان

4,438,300

دینار کویت

5,550,625

دینار بحرین

4,533,336

رینگیت مالزی

420,200

بات تایلند

51,300

دلار هنگ کنگ

218,000

روبل روسیه

22,250

منات آذربایجان

1,005,600

درام ارمنستان

4,650

لاری گرجستان

647,500

سوم قرقیزستان

19,550

سامانی تاجیکستان

184,154

منات ترکمنستان

487,900
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