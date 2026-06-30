قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۹ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
167,124,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
164,896,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
222,830,000
|
طلای دست دوم
|
164,896,100
|
آبشده کمتر از کیلو
|
724,950,000
|
مثقال طلا
|
723,950,000
|انس طلا
|
4,029.72
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,705,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,655,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
885,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
517,400,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,640,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|830,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
70,150,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,600,000
|
حباب نیم سکه
|
75,000,000
|
حباب ربع سکه
|
107,720,000
|
حباب سکه گرمی
|
60,850,000