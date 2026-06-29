افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ یا کسانی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند، در صورتی که از سلامت عمومی مناسبی برخوردار باشند، معمولاً می‌توانند با اطمینان خون اهدا کنند. اما افرادی که برای کنترل دیابت خود از انسولین استفاده می‌کنند، مجاز به اهدای خون نیستند.

بر اساس دستورالعمل‌های سازمان انتقال خون و پیوند اعضای بریتانیا (NHS Blood and Transplant)، اهدای خون برای افرادی که به انسولین وابسته هستند، ممکن است سلامت خود فرد را به خطر بیندازد؛ به همین دلیل این افراد اجازه اهدای خون ندارند.

چه کسانی نمی‌توانند خون اهدا کنند؟

افراد زیر مجاز به اهدای خون نیستند:

مبتلایان به دیابت نوع ۱ (به دلیل مصرف انسولین)

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ یا سایر انواع دیابت که انسولین تزریق می‌کنند

زنان باردار

افراد دارای عوارض دیابت مانند آسیب کلیوی، آسیب عصبی یا قطع عضو

افرادی که سابقه نارسایی قلبی یا پیوند عضو دارند

کدام گروه از بیماران دیابتی می‌توانند خون اهدا کنند؟

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که بیماری خود را تنها با رژیم غذایی، قرص یا داروهای تزریقی غیرانسولینی کنترل می‌کنند، در صورت داشتن شرایط عمومی مناسب می‌توانند خون اهدا کنند. البته باید حداقل چهار هفته از شروع یا تغییر داروی دیابت آن‌ها گذشته باشد.

افراد مبتلا به سایر انواع دیابت نیز اگر از انسولین استفاده نکنند، معمولاً مشمول همین شرایط هستند.

اهدای خون پس از بارداری

زنان باردار نباید خون اهدا کنند. همچنین افرادی که در دوران بارداری به دیابت بارداری یا دیابت نوع ۲ مبتلا بوده‌اند، باید حداقل شش ماه پس از زایمان برای اهدای خون صبر کنند.

اهدای خون چه تأثیری بر دیابت دارد؟

پس از اهدای خون، حجم خون بدن طی چند روز به حالت طبیعی بازمی‌گردد، اما جایگزینی کامل گلبول‌های قرمز حدود ۱۰ تا ۱۲ هفته زمان می‌برد. به همین دلیل، اهدای خون می‌تواند بر نتیجه آزمایش HbA1c تأثیر بگذارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند اگر طی سه ماه گذشته خون اهدا کرده‌اید، پیش از انجام آزمایش HbA1c این موضوع را به پزشک یا تیم درمانی خود اطلاع دهید تا نتیجه آزمایش به درستی تفسیر شود.

همچنین پس از اهدای خون، استراحت کافی داشته باشید و مایعات و مواد غذایی مناسب مصرف کنید تا بدن سریع‌تر به شرایط طبیعی بازگردد.