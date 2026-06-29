کارلوس لطوف کاریکاتوریست برزیلی که از جمله هنرمندان کاریکاتوریست جبهه مقاومت محسوب می‌شود، پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام جهانی فوتبال در آمریکا، نسبت به این حذف واکنش نشان داد.

وی از جمله هنرمندانی است که این حذف را برنامه‌ریزی شده قلمداد و این رفتار فیفا را نشانه‌ای از بردگی اینفانتینو در مقابل ترامپ تصویر کرده است.