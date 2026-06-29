واکنش کارتونی کارلوس لطوف به رفتار با تیم فوتبال ایران + عکس
کد خبر : 1805985
کارلوس لطوف، به حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
کارلوس لطوف کاریکاتوریست برزیلی که از جمله هنرمندان کاریکاتوریست جبهه مقاومت محسوب میشود، پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای جام جهانی فوتبال در آمریکا، نسبت به این حذف واکنش نشان داد.
وی از جمله هنرمندانی است که این حذف را برنامهریزی شده قلمداد و این رفتار فیفا را نشانهای از بردگی اینفانتینو در مقابل ترامپ تصویر کرده است.
منبع مهرانتهای پیام/