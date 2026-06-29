ساخت خانه در تهران چقدر تمام میشود؟
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: ساختوساز در مناطقی مانند منطقه یک، و بخشهایی از مناطق دو و سه، کاملاً «دلاری» محاسبه میشود.
حجتالله عزیزی، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، در بخشی از گفتوگوی خود در پاسخ به این پرسش «اگر تمامی هزینهها شامل مصالح، دستمزد، تأسیسات، آسانسور و خدمات مهندسی را در نظر بگیریم، هزینه تمامشده یک واحد مسکونی معمولی در تهران به چه رقمی میرسد و طی سال گذشته چقدر افزایش یافته است؟» گفت: هزینه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به ازای ساخت هر مترمربع مسکن، شامل مصالح، دستمزد، تأسیسات، مطالعات و آسانسور است و مواردی همچون عوارض شهرداری، بیمه و خدمات را در بر نمیگیرد. اگر هزینه مجوزها را نیز اضافه کنیم، به طور میانگین متری ۵ تا ۱۰ میلیون تومان دیگر به هزینهها افزوده میشود. در مورد نرخ تورم یکساله، برای مثال بنده پروژهای در منطقه یوسفآباد داشتم که ساخت آن از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به طول انجامید. در سال ۱۴۰۳ هزینه ساخت حدود ۳۶ میلیون تومان بود، اما اکنون که با شما صحبت میکنم این رقم به ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ این یعنی حداقل ۶۰ درصد افزایش هزینه طی یک سال که واقعیتی ملموس در بازار است.
او در ادامه در پاسخ به این پرسش «اگر بخواهیم موردی به منطقه یک تا سه تهران بپردازیم، با توجه به متریال خاصی که در آنجا استفاده میشود، هزینهها چگونه است؟ آیا بازسازی در این مناطق با معیارهای متفاوتی سنجیده میشود؟» گفت: ساختوساز در مناطقی مانند منطقه یک، و بخشهایی از مناطق دو و سه، کاملاً «دلاری» محاسبه میشود. هرچند تمامی مصالح مستقیماً وارداتی نیستند، اما قیمت مصالح داخلی نیز متأثر از نرخ ارز است. نکته اینجاست که با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح بلافاصله گران میشود، اما با کاهش نرخ ارز، قیمتها به همان میزان پایین نمیآیند.
عزیزی ادامه داد: در حال حاضر، هزینه ساخت یک واحد مسکونی لوکس (نه سوپرلوکس) با مصالح مرغوب، کمتر از ۱۷۵۰ دلار در هر متر مربع نیست. البته بحث «لوکس» سقفی ندارد؛ برای مثال برای پروژهای در فرمانیه که شامل مشاعات خاصی نظیر دو استخر مجزا برای بانوان و آقایان، زمین تنیس، اسکواش، روفگاردن با خدمات هتلینگ و سیستمهای خاص پذیرایی است که هزینه ساخت چنین پروژهای ممکن است تا متری ۳۰۰۰ دلار نیز برسد. برای ساختمانهای متداول در منطقه یک، همان عدد ۱۷۵۰ دلار مبناست. باید توجه داشت که بازار، قیمت مصالح را با دلار ۲۰۰ هزار تومانی تطبیق داده است؛ یعنی حتی اگر دلار اکنون پایینتر باشد، به دلیل اینکه بازار سقف قیمتی دلار را دیده است، قیمت مصالح بر همان مدار بالا باقی مانده است.