غذای مورد علاقه مایکل جکسون چه بود؟ ؛ انتخاب متفاوت سلطان پاپ

بسیاری از طرفداران مایکل جکسون سال‌ها کنجکاو بودند بدانند «سلطان پاپ» چه غذاهایی را بیشتر از همه دوست داشت. حالا روایت آشپزهای شخصی و نزدیکان او نشان می‌دهد این ستاره موسیقی، برخلاف تصور بسیاری، به غذاهای ساده و نوستالژیک علاقه داشت.

غذای مورد علاقه مایکل جکسون (Michael Jackson) به‌طور رسمی هرگز به یک غذا محدود نشده بود، اما براساس گفته‌های آشپزهای شخصی، او علاقه ویژه‌ای به غذاهای مکزیکی، به‌ویژه انچیلادا (Enchilada) داشت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد انچیلادای تند با سس فلفل قرمز دودی از محبوب‌ترین غذاهای او بوده است.

انچیلادا و گواکاموله (غذاهای مکزیکی)

مرغ سوخاری (KFC)

ماکارونی و پنیر (Mac & Cheese)

پاپ‌کورن، میوه‌های تازه و آبمیوه‌های طبیعی

شکلات و شیرینی‌ها در حد متعادل

جالب است بدانید که مایکل جکسون در دوره‌هایی از زندگی خود رژیم غذایی نسبتاً سالم و حتی گیاه‌خواری را دنبال می‌کرد، اما در عین حال به برخی غذاهای ساده و نوستالژیک مانند مرغ سوخاری، پاپ‌کورن و ماکارونی و پنیر نیز علاقه داشت.

سلیقه غذایی مایکل جکسون

یکی از موضوعاتی که سال‌ها کنجکاوی بسیاری از علاقه‌مندان او را برانگیخته، سلیقه غذایی این هنرمند مشهور است.

بر اساس روایت آشپزهای شخصی و افرادی که سال‌ها با مایکل جکسون همکاری داشته‌اند، او علاقه ویژه‌ای به غذاهای مکزیکی داشت. در میان این غذاها، «انچیلادا» که نوعی غذای سنتی مکزیکی تهیه‌شده از نان ترتیلا، گوشت، پنیر و سس مخصوص است، جایگاه ویژه‌ای در فهرست غذاهای مورد علاقه او داشت. گفته می‌شود مایکل جکسون به‌ویژه انچیلاداهای تند با سس فلفل قرمز را بسیار دوست داشت و گاهی از آشپزهای خود می‌خواست این غذا را برایش آماده کنند.

اما علاقه غذایی او تنها به غذاهای مکزیکی محدود نمی‌شد. پیتزا، به‌خصوص پیتزای پنیر، یکی دیگر از انتخاب‌های محبوب این ستاره موسیقی بود. همچنین ماکارونی و پنیر (Mac & Cheese) که یکی از غذاهای محبوب آمریکایی محسوب می‌شود، در برنامه غذایی او دیده می‌شد و به عنوان یک غذای راحت و خاطره‌انگیز برایش اهمیت داشت.

علاوه بر این، نزدیکان مایکل جکسون گفته‌اند که او به مرغ سوخاری نیز علاقه داشت و گاهی از رستوران‌های زنجیره‌ای مشهور سفارش غذا می‌داد. با این حال، برخلاف تصور بسیاری از مردم، رژیم غذایی او تنها شامل فست‌فود و غذاهای پرکالری نبود.

جکسون در بخش قابل توجهی از زندگی خود تلاش می‌کرد رژیم غذایی متعادل و سالمی داشته باشد. مصرف میوه‌های تازه، سبزیجات، آبمیوه‌های طبیعی و خوراکی‌های سبک بخشی از برنامه روزانه او را تشکیل می‌داد. او به نوشیدنی‌های طبیعی علاقه داشت و در برخی دوره‌ها حتی از رژیم‌های غذایی کم‌چرب و نزدیک به گیاه‌خواری پیروی می‌کرد.

پاپ‌کورن نیز از خوراکی‌های محبوب این هنرمند بود. بسیاری از اطرافیانش نقل کرده‌اند که او هنگام تماشای فیلم یا استراحت در منزل، از خوردن پاپ‌کورن لذت می‌برد. همچنین علاقه خاصی به برخی شیرینی‌ها و شکلات‌ها داشت، هرچند معمولاً در مصرف آن‌ها تعادل را رعایت می‌کرد.

کارشناسان سبک زندگی معتقدند سلیقه غذایی مایکل جکسون ترکیبی از غذاهای محبوب و نوستالژیک آمریکایی در کنار تلاش برای حفظ یک رژیم غذایی سالم بود. همین تعادل میان لذت بردن از غذاهای مورد علاقه و توجه به سلامت، بخشی از سبک زندگی او را شکل می‌داد.

در نهایت، اگرچه نمی‌توان تنها یک غذا را به عنوان محبوب‌ترین غذای مایکل جکسون معرفی کرد، اما شواهد نشان می‌دهد انچیلادای مکزیکی، پیتزا، ماکارونی و پنیر، مرغ سوخاری، میوه‌های تازه و پاپ‌کورن در میان خوراکی‌هایی قرار داشتند که سلطان پاپ بیش از دیگر غذاها به آن‌ها علاقه نشان می‌داد.

منبع همشهری آنلاین

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