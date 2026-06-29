خبر خوب برای کبد قهوهخورها
برای بسیاری از مردم، روز با یک فنجان قهوه آغاز میشود. قهوه ذهن را بیدار میکند و قبل از شروع کار و مسئولیتها، حس آسودگی به فرد میدهد. اما فراتر از این مزایا، محققان سالهاست که بیسروصدا در حال مطالعه سوال دیگری هستند: آیا نوشیدن روزانه یک فنجان قهوهی سیاه میتواند به کبد نیز کمک کند؟
در زمانی که بیماری کبد چرب در سراسر جهان به طور فزایندهای رایج میشود، این سوال توجه جدی را به خود جلب کرده است. در حالی که هیچ غذا یا نوشیدنی واحدی نمیتواند به طور جادویی از کبد محافظت کند، شواهد زیادی نشان میدهد که قهوه سیاه ممکن است نقش معناداری داشته باشد.
دانشمندان در بررسیهای طولانی مدت خود متوجه شدهاند که مارکرهای کبد افرادی که نوشیدن قهوه عادت معمول آنهاست، پائینتر است. نتیجه تحقیقات نیز نشان میدهد که قهوه سیاه ممکن است به کاهش خطر فیبروز کبدی و حتی سرطان کبد کمک کند، به خصوص با توجه به اینکه بیماری کبد چرب همچنان رو به افزایش است.
چقدر خطر را کاهش میدهد؟
اگر از طرفداران پروپاقرص قهوه هستید، این برایتان میتواند خبر خوبی باشد که نوشیدن قهوه احتمال ابتلا به بیماری کبد را در شما بیشتر کاهش میدهد. در یک مطالعه، محققان دریافتند که خوردن ۲ فنجان قهوه در روز، احتمال ابتلا به سیروز کبدی را ۴۴ درصد و ۴ فنجان در روز، آن را ۶۵ درصد کاهش میدهد. طبق تحقیقات منتشر شده توسط British Liver Trust، نوشیدن مقادیر متوسط قهوه با کاهش خطر ابتلا به زخم کبد (فیبروز) و سیروز مرتبط بوده است. به نظر میرسد که قهوه میتواند به کند شدن پیشرفت آسیب کبدی در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب کمک کند.
چطور کمک میکند؟
اما چرا؟ درنتیجه تحقیقات منتشر شده در «پاب مد» و مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا، قهوه حاوی کافئین، اسید کوروژنیک و پلی فنولها و مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است که به کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب ( که هر دوی آنها در ایجاد و توسعه بیماری کبد چرب موثر هستند) در کبد کمک میکنند.
همه قهوهها خوب هستند؟
نکته کلیدی، اعتدال و روش مصرف است. قهوه سیاه برای کاهش خطر بیماری جربی کبد و فیبروز ایدهآل است. اما ممکن است با اضافه کردن چربیها و قندهای غیرضروری که به کبد چرب کمک میکنند، خواص مفید آن را از بین ببرید. قهوه بدون کافئین همچنین برخی از ترکیبات مفید را حفظ میکند و میتواند گزینه خوبی برای افراد حساس به کافئین باشد، اگرچه اثرات آن در مقایسه با قهوه معمولی ممکن است خفیفتر باشد.
قهوه و سبک زندگی: نگاهی جامع
در حالی که قهوه مزایای خود را دارد، اما یک راه حل جادویی نیست. مزایای آن به عنوان بخشی از یک سبک زندگی بزرگتر و سازگار با کبد، که شامل این موارد است، بهتر دیده میشود: روی رژیم غذایی غنی از غلات کامل، منابع پروتئین بدون چربی، چربیهای سالم برای قلب و مصرف فراوان میوهها و سبزیجات تأکید کنید. فعالیت بدنی منظم به مدیریت وزن بدن و کاهش چربی در کبد کمک میکند. الکل میتواند آسیب کبدی را بدتر کند و نباید مصرف شود. برخی از داروها میتوانند فشار بیشتری بر کبد شما وارد کنند. همیشه قبل از ترکیب داروها با کافئین یا مکملها با پزشک خود مشورت کنید.