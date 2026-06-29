شام خوردن بعد از این ساعت با بدن شما چه میکند؟
پژوهشگران معتقدند زمان مصرف غذا نیز به اندازه نوع غذا اهمیت دارد. ساعت زیستی بدن یا ریتم شبانهروزی، عملکردهایی مانند خواب، متابولیسم، هضم غذا و ترشح هورمونها را تنظیم میکند.
پژوهشگران میگویند غذا خوردن در ساعات پایانی شب، بهویژه زمانی که فرد تحت استرس مزمن قرار دارد، میتواند اثرات منفی قابلتوجهی بر سلامت دستگاه گوارش داشته باشد.
در مطالعهای که در نشست علمی هفته بیماریهای گوارشی ۲۰۲۶ ارائه شد، محققان دادههای بیش از ۱۱ هزار نفر را بررسی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیش از ۲۵ درصد کالری روزانه خود را بعد از ساعت ۹ شب مصرف میکنند و در عین حال سطح استرس بالایی دارند، حدود ۱.۷ برابر بیشتر در معرض مشکلاتی مانند یبوست یا اسهال قرار میگیرند.
تأثیر بر باکتریهای مفید روده
بررسی مجموعه داده دیگری شامل بیش از ۴ هزار نفر نیز نشان داد افرادی که همزمان دچار استرس زیاد و عادت به شبخوری هستند، تا ۲.۵ برابر بیشتر مشکلات گوارشی را گزارش میکنند.
علاوه بر این، پژوهشگران دریافتند این افراد از تنوع کمتری در میکروبیوم روده برخوردارند. میکروبیوم روده مجموعهای از میلیاردها میکروارگانیسم مفید است که نقش مهمی در هضم غذا، تنظیم سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی بدن دارند.
کاهش تنوع این باکتریها میتواند خطر التهاب، عفونت و اختلالات گوارشی را افزایش دهد.
استرس چگونه بر روده اثر میگذارد؟
متخصصان سالهاست از ارتباط نزدیک میان مغز و روده سخن میگویند. این ارتباط که به «محور مغز-روده» معروف است، باعث میشود استرسهای روانی مستقیماً بر عملکرد دستگاه گوارش تأثیر بگذارند.
هنگام استرس، بدن وارد حالت «جنگ یا گریز» میشود؛ در این شرایط روند هضم غذا کندتر شده، ترشح هورمونهای استرس افزایش مییابد و تعادل باکتریهای روده تغییر میکند. این فرآیند میتواند به بروز علائمی مانند یبوست، اسهال و ناراحتیهای گوارشی منجر شود.
چرا زمان غذا خوردن اهمیت دارد؟
پژوهشگران معتقدند زمان مصرف غذا نیز به اندازه نوع غذا اهمیت دارد. ساعت زیستی بدن یا ریتم شبانهروزی، عملکردهایی مانند خواب، متابولیسم، هضم غذا و ترشح هورمونها را تنظیم میکند.
غذا خوردن در ساعات پایانی شب با این ریتم طبیعی در تضاد است و هنگامی که با استرس مزمن همراه شود، فشار بیشتری بر دستگاه گوارش وارد میکند. به گفته محققان، این وضعیت میتواند اثرات منفی استرس بر روده را تشدید کند.
برای محافظت از روده چه باید کرد؟
کارشناسان تأکید میکنند که نیازی به تغییرات ناگهانی و سختگیرانه نیست. چند اقدام ساده میتواند به بهبود سلامت روده کمک کند:
وعدههای غذایی را بیشتر در ساعات ابتدایی روز مصرف کنید.
برای صرف شام و میانوعده شبانه زمان مشخصی تعیین کنید.
از غذا خوردن بهعنوان راهی برای مقابله با استرس استفاده نکنید.
برای آرامش در پایان روز از روشهایی مانند پیادهروی، مطالعه، دوش گرفتن یا تمرینهای آرامسازی بهره بگیرید.
یافتههای جدید نشان میدهد استرس مزمن و غذا خوردن در ساعات پایانی شب میتوانند بهصورت همزمان سلامت روده را تحت تأثیر قرار دهند. اگرچه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمیکند، اما شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد تنظیم زمان وعدههای غذایی و مدیریت استرس میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت دستگاه گوارش داشته باشد.