مشکل «شکم داشتن» نیست؛ مشکل انتخاب لباسی است که تمام توجه را دقیقاً به همان نقطه می‌برد. بعضی لباس‌ها به‌جای متعادل کردن فرم بدن، آن را برجسته‌تر می‌کنند.

۱. لباس‌های خیلی چسبان؛ نمایش مستقیم فرم بدن

وقتی پارچه دقیقاً به بدن می‌چسبد، هیچ تعادلی باقی نمی‌ماند. نتیجه؟ تمرکز کامل روی ناحیه شکم.

۲. شلوارهای خیلی پایین‌کمر؛ بدترین انتخاب ممکن

این مدل شلوارها شکم را «هل می‌دهند بیرون» و فرم بدن را نامتعادل نشان می‌دهند.

۳. کمربندهای سفت روی شکم؛ خط‌های اضافه ایجاد می‌کنند

به‌جای خوش‌فرم نشان دادن بدن، شکم را به چند بخش تقسیم می‌کنند و توجه را بیشتر می‌کنند.

۴. لباس‌های خیلی کوتاه؛ تمرکز مستقیم روی وسط بدن

هر چیزی که خط کمر را کوتاه کند، نگاه‌ها را دقیقاً به شکم می‌برد.

۵. پارچه‌های براق و نازک؛ نور را به سمت شکم برمی‌گردانند

این پارچه‌ها حتی کوچک‌ترین برجستگی را هم بیشتر نشان می‌دهند.

نکته مهم: استایل خوب یعنی «تعادل دید بصری»، نه پنهان کردن بدن. با انتخاب درست، بدون سخت‌گیری روی بدن، می‌شود خیلی متناسب‌تر دیده شد.

سخن پایانی

گاهی فقط عوض کردن مدل لباس، ظاهر را چند درجه حرفه‌ای‌تر و متناسب‌تر نشان می‌دهد.

منبع همشهری آنلاین

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