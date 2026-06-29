ابعاد مختلف یک خواب خوب شبانه

هر یک از ابعاد سلامت خواب می‌تواند به روش‌های مختلف و درجات مختلفی تحت تأثیر عادات خواب یا اختلالات خواب قرار گیرد. مشکلات خواب معمولاً مشکل محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه توانایی عملکرد و کیفیت زندگی شما را مختل کنند. با این حال، شواهد نوظهور نشان می‌دهد که آنها ممکن است بر سلامت قلبی-متابولیکی شما تأثیر بگذارند، هر چند که تحقیقات بیشتری در این باره لازم است.

ابعاد اصلی خواب

مدت خواب: هم خواب خیلی کم (کمتر از هفت ساعت) و هم خواب خیلی زیاد (بیش از نه ساعت) با خطر بیشتر چاقی، دیابت، فشار خون بالا و بیماری قلبی مرتبط هستند. به نظر می‌رسد نقطه مطلوب حدود ۷.۵ ساعت است، اگرچه برخی افراد ممکن است با خواب بیشتر یا کمتر عملکرد بهتری داشته باشند.

پیوستگی خواب: آیا در طول شب غلت می‌زنید، مرتباً از خواب بیدار می‌شوید یا خیلی زود از خواب بیدار می‌شوید؟ پیوستگی ضعیف خواب با بیماری‌هایی مانند فشار خون بالا، فیبریلاسیون دهلیزی و حملات قلبی مرتبط است.

منظم بودن خواب: آیا زمان خواب و بیداری شما کاملاً نامنظم است؟ این «پرواززدگی اجتماعی» می‌تواند خطر افزایش وزن، فشار خون بالا و دیابت را صرف نظر از تعداد ساعات خواب شما افزایش دهد. حتی در آخر هفته‌ها، زمان خواب و بیداری ثابتی را هدف قرار دهید.

عملکرد روزانه مرتبط با خواب: در طول روز چه احساسی دارید؟ آیا هوشیار، پرانرژی و متمرکز هستید یا دائماً با خواب‌آلودگی و خستگی دست و پنجه نرم می‌کنید؟ خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز به شدت با بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است.

کاری که می‌توانید انجام دهید

اگر هنگام بیدار شدن احساس شادابی و استراحت کافی ندارید، یا اگر در طول روز خواب‌آلود هستید، سعی کنید حداقل به مدت دو هفته یک دفتر یادداشت خواب داشته باشید. انجام این کار ممکن است به شما در کشف عادات یا الگوهایی که بر خواب شما تأثیر می‌گذارند کمک کند. هر فرد منحصر به فرد است و نیازهای خواب فردی دارد - هیچ راه حل یکسانی برای همه در مورد سلامت خواب وجود ندارد. اگر هنوز در خواب مشکل دارید، آن را با پزشک خود مطرح کنید یا به یک متخصص خواب مراجعه کنید.

منبع همشهری آنلاین

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