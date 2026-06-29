مرورگر شما چه رازهایی را بیاجازه فاش میکند؟
یک وبسایت جدید با نمایش اطلاعاتی که مرورگرها در همان لحظه ورود به هر صفحه در اختیار سایتها قرار میدهند، نشان میدهد کاربران حتی بدون ورود به حساب کاربری نیز تا چه اندازه قابل شناسایی و ردیابی هستند.
بسیاری از کاربران تصور میکنند تنها زمانی اطلاعاتشان در اینترنت جمعآوری میشود که وارد حساب کاربری شوند یا فرمی را پر کنند. اما واقعیت این است که مرورگر اینترنتی، در همان چند میلیثانیه نخست ورود به هر وبسایت، دهها اطلاعات درباره دستگاه و تنظیمات کاربر ارسال میکند؛ اطلاعاتی که میتواند مانند یک اثر انگشت دیجیتال، هویت او را در سراسر وب آشکار کند.
اگر تصور میکنید با نبستن حسابهای کاربری یا حذف کوکیها از ردیابی اینترنتی در امان هستید، شاید وقت آن رسیده باشد که در این باور تجدیدنظر کنید. وبسایت Since You Arrived با هدف افزایش آگاهی کاربران درباره حریم خصوصی آنلاین طراحی شده و بهصورت زنده نشان میدهد مرورگر شما هنگام باز کردن هر صفحه چه اطلاعاتی را در اختیار وبسایتها قرار میدهد.
به گزارش پاپسای، این وبسایت اطلاعات را در چند بخش نمایش میدهد، اما مهمترین قسمت آن بخشی است که فهرستی از دادههای قابل مشاهده توسط وبسایتها را ارائه میکند. این فهرست با موقعیت جغرافیایی تقریبی کاربر که از طریق شرکت ارائهدهنده اینترنت مشخص میشود آغاز شده و مواردی مانند نوع مرورگر، سیستمعامل، منطقه زمانی، وضوح نمایشگر، تراکم پیکسلی صفحه، پردازنده گرافیکی، میزان شارژ باتری، صفحهای که پیش از این بازدید کردهاید و حتی مدت زمانی که در یک صفحه سپری میکنید را نیز شامل میشود.
شاید هر یک از این اطلاعات بهتنهایی اهمیت زیادی نداشته باشد، اما ترکیب آنها یک «اثر انگشت دیجیتال» یا Browser Fingerprint میسازد؛ شناسهای تقریبا منحصربهفرد که به وبسایتها و شبکههای تبلیغاتی اجازه میدهد شما را حتی بدون ورود به حساب کاربری یا ذخیره کوکیها، از سایتی به سایت دیگر شناسایی و رفتار آنلاینتان را دنبال کنند.
برای مثال، اگر نمایشگر دستگاه شما اندازهای غیرمعمول داشته باشد یا از ترکیب خاصی از مرورگر، کارت گرافیک و منطقه زمانی استفاده کنید، همین ویژگیها میتوانند شما را از میلیونها کاربر دیگر متمایز کنند. به همین دلیل کارشناسان حریم خصوصی معتقدند ردیابی مبتنی بر اثر انگشت دیجیتال یکی از پیشرفتهترین روشهای شناسایی کاربران در اینترنت است.
البته راههایی برای کاهش این ردیابی وجود دارد؛ هرچند حذف کامل آن تقریبا غیرممکن است. استفاده از سرویسهای VPN میتواند موقعیت جغرافیایی و منطقه زمانی واقعی کاربر را پنهان کند و بخشی از اطلاعات قابل شناسایی را تغییر دهد. البته کارشناسان تأکید میکنند VPN بهتنهایی ناشناس بودن کامل را تضمین نمیکند.
تغییر مرورگر نیز میتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. مرورگر Firefox قابلیتهای داخلی ضد اثر انگشت دیجیتال دارد و برخی اطلاعات را مخفی میکند یا بهصورت تصادفی تغییر میدهد تا شناسایی کاربران دشوارتر شود. برای افرادی که بیشترین سطح حریم خصوصی را میخواهند، Tor Browser گزینهای جدیتر محسوب میشود؛ مرورگری که علاوه بر پنهانسازی بخش بزرگی از اطلاعات دستگاه، ترافیک اینترنت را از مسیرهای رمزگذاریشده عبور میدهد و ردیابی کاربران را بسیار سختتر میکند، هرچند معمولا سرعت کمتری دارد.
فعال کردن حالت ناشناس یا Incognito نیز تا حدی مفید است، زیرا اطلاعات کمتری روی دستگاه ذخیره میشود، اما این قابلیت مانع از مشاهده اطلاعات پایه مرورگر توسط وبسایتها نخواهد شد.
در نهایت، کارشناسان توصیه میکنند هر کاربری دستکم یکبار وبسایت Since You Arrived را امتحان کند. مشاهده اینکه مرورگر در همان لحظه ورود به یک صفحه چه حجم گستردهای از اطلاعات را در اختیار وبسایتها قرار میدهد، شاید بهترین یادآوری باشد که حریم خصوصی در اینترنت بسیار شکنندهتر از چیزی است که اغلب تصور میکنیم.