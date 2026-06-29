متخصصان تغذیه و سلامت عمومی می‌گویند این پروتئین باعث می‌شود پوست، خاصیت ارتجاعی بیشتری داشته باشد و استخوان‌ها نیز قوی‌تر شوند.

با افزایش سن، تولید کلاژن در بدن به طور طبیعی کاهش می‌یابد. وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است شاهد تغییراتی چون افتادگی و چین و چروک پوست و همچنین کاهش عملکرد اندام‌ها و بافت‌های حیاتی باشید که برای فعالیت سالم و مطلوب خود، به این پروتئین وابسته هستند.

برای جلوگیری از این امر، برخی افراد مکمل‌های کلاژن مصرف می‌کنند. این مکمل‌های دارویی به اشکال مختلفی از جمله پودر، قرص، کرم و تزریق عرضه می‌شوند.

مکمل‌های کلاژن معمولا از محصولات حیوانی مانند آب قلم یا گوشت گاو و ماهی تهیه می‌شوند. اما این روزها با افزایش تمایل افراد به کاهش یا حذف محصولات حیوانی از رژیم غذایی، کلاژن «وگان» محبوب شده است. هرچند هنوز تحقیقات گسترده‌ای در مورد کلاژن وگان و فواید یا خطرات آن وجود ندارد.

با این حال اگر وگان هم هستید باز هم می‌توانید مواد غذایی‌ای را انتخاب و مصرف کنید که توانایی بدن‌ شما را برای تولید کلاژن بیشتر به طور طبیعی افزایش دهند.

وقتی بدن شما کلاژن می‌سازد، برای کمک به این فرآیند به مواد مغذی نیاز دارد. متخصصان معمولا توصیه می‌کنند که به جای مکمل‌های غذایی، دریافت مواد مغذی از طریق مواد خوراکی طبیعی را در اولویت قرار دهید.

بدن شما همچنین به غذاهای سرشار از مواد مغذی مانند ویتامین C، روی و مس برای افزایش تولید این پروتئین نیاز دارد.

مواد غذاییِ گیاهی که می‌توانند به این امر کمک کنند عبارتند از:

- لوبیا

- پرتقال

- فلفل قرمز و سبز

- گوجه فرنگی

- کلم بروکلی

- غلات کامل مانند برنج، ذرت و گندم

- آجیل

متخصصان تغذیه پیشنهاد می‌کنند برای تأمین نیازهای بدن خود، روزانه بین پنج تا ۹ وعده حتی کوچک از انواع میوه‌ها و سبزی‌ها را مصرف کنید.

همچنین استفاده از کرم ضد آفتاب را هر روز به یک عادت تبدیل کنید. این اقدام می‌تواند از تجزیه کلاژن پوست توسط اشعه ماوراء بنفش خورشید جلوگیری کند. از کرم ضد آفتاب طیف گسترده استفاده کنید که حداقل SPF ۳۰ با اکسید روی یا دی اکسید تیتانیوم ذکر شده در مواد تشکیل‌دهنده داشته باشد. این محصول همچنین به هیدراته و سالم‌تر ماندن پوست کمک می‌کند.

منبع ايسنا

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