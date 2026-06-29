کدام نشانههای سلامتی را باید جدی گرفت
دانستن اینکه چه زمانی باید علائم خاصی را نادیده گرفت یا چه زمانی باید به آنها جدی گرفت و به پزشک مراجعه کرد، میتواند دشوار باشد. به این دلیل که اغلب بین این دو گزینه، فضای خاکستری وجود دارد.
برای روشن شدن این مساله در مورد علائمی که جزو فوریتهای پزشکی هستند صحبت نمیکنیم، از جمله درد قفسه سینه، مشکل در تنفس، مشکل در حرکت یا صحبت کردن، یا بیحسی ناگهانی، ضعف یا از دست دادن بینایی یا سایر تغییرات سلامتی مثل وجود توده در پستان یا کاهش وزن بیدلیل.
برخی علائم دیگر هم هستند که موقعیتهای مبهم ایجاد میکنند و نیاز به مراجعه به پزشک را افزایش میدهند.
سرماخوردگی طولانی مدت: سرفه، خستگی و تب درجه پایین در واقع میتوانند نشان دهنده سرماخوردگی باشند، اما اگر طولانی شوند، ممکن است به این معنی باشد که شما ذاتالریه دارید. شما نمیدانید که اتفاق بدی در حال رخ دادن است، مگر اینکه به پزشک مراجعه کنید.و اگر خستگی دارید که با وجود خواب زیاد بهبود نمییابد، حتی اگر خستگی شما با علائم دیگری همراه نباشد، باید معاینه شوید.
تب بیش از ۴۰ روز : تب به تنهایی، حتی تب خفیف، میتواند نشان دهنده یک عفونت یا اختلال التهابی باشد که برای دریافت درمان مناسب، باید علت آن مشخص شود. تب یک علامت هشدار دهنده است که اتفاقی در حال رخ دادن است. اگر مدت زیادی است که تب دارید، باید دلیل آن را بفهمید.
علائم غیرمنتظره هنگام شروع مصرف دارو یا پس از عمل جراحی: سازگاری با یک داروی جدید اغلب علائمی را به همراه دارد که به آنها عادت ندارید، اما معمولاً کاهش مییابند. اگر خفیف هستند و زندگی روزمره را مختل نمیکنند، میتوانید سعی کنید آنها را برای یک یا دو هفته تحمل کنید. اگر شدید هستند یا روی برچسب به عنوان خطرناک ذکر شدهاند، دوز بعدی را نگه دارید و با پزشک خود تماس بگیرید. همین کار را برای هر علامتی که کمی پس از جراحی تجربه میکنید، انجام دهید. مشکلاتی مانند خونریزی غیرقابل کنترل، مشکل در تنفس یا ادرار کردن، یا قرمزی، درد یا تورم در اطراف محل جراحی نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارند. دستورالعملهای ترخیص شما معمولاً شماره تلفنی را برای مشاوره، حتی برای علائم خفیفتر پس از جراحی، ذکر میکنند. حداقل با پزشک مراقبتهای اولیه خود در تماس باشید، که میتواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا با جراح خود تماس بگیرید، به مطب مراقبتهای اولیه مراجعه کنید یا به اورژانس بروید.
مشکلات گوارشی: هر کسی گاهی اوقات استفراغ یا اسهال را تجربه میکند. اما اگر بیش از هشت ساعت نمیتوانید حتی یک جرعه آب بنوشید یا اگر اسهال خونی یا مداوم است، با پزشک خود تماس بگیرید. ناراحتی گوارشی میتواند ناشی از مجموعهای از علل باشد - عوارض جانبی داروها، بارداری، عفونت، عدم تحمل لاکتوز یا سندرم روده تحریکپذیر از جمله آنها - اما معمولاً خوشخیم و کوتاهمدت است. اگر علائم گوارشی دارید و وزن کم میکنید، نیاز به ارزیابی پزشکی دارد.
مشکلات جدید یا بدتر شدن مشکلات سلامت روان: ممکن است با مشکلات خلقی مانند اضطراب یا افسردگی کاملاً آشنا باشید، اما وقتی مانع از بلند شدن از رختخواب، کار کردن یا انجام کارهای خانه میشوند، از خط قرمز عبور میکنند. علائم آنقدر شدید هستند که نمیتوانید آنها را مدیریت کنید، مطمئناً نشانهای است که باید به پزشک مراجعه کنید.