این نوآوری جذاب عمر باتری‌ها را بسیار افزایش می‌دهد و درعین‌حال هزینه‌های بازیافت، آلودگی و مصرف آب را پایین می‌آورد.

پژوهشگران در این روش الکترودهای باتری را بدون هیچ‌گونه تخریب فیزیکی درون یک محلول الکتروشیمیایی خاص غوطه‌ور می‌کنند تا لایه‌های مزاحم را از بین ببرند.

در باتری‌های لیتیوم‌یونی با گذشت زمان و پس از صدها چرخه شارژ، لایه ضخیمی‌به نام فاز میانی الکترولیت جامد (SEI) روی الکترودها تشکیل می‌شود. اگرچه وجود یک لایه نازک از این ماده برای عملکرد باتری ضروری است، اما ضخیم‌شدن بیش از حد آن مقاومت را افزایش می‌دهد و ظرفیت باتری را می‌خورد.

زمانی که محققان متوجه شدند باتری احیاشده پس از یک دوره کارکرد طولانی دوباره دچار رسوب می‌شود، فرایند احیا را مجدداً روی آن اجرا کردند. نتایج حیرت‌انگیز بود؛ زیرا این باتری در زندگی سوم خود و پس از دومین چرخه احیا، همچنان حدود ۹۰ درصد از ظرفیت اولیه خود را حفظ کرد.

منبع همشهری آنلاین

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