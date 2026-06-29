خرماپلو ؛ غذای پرانرژی و محبوب جنوبیها که باید یکبار امتحان کنید
اگر به دنبال یک غذای مقوی، ساده و در عین حال خاص برای سفره خود هستید، خرماپلو؛ غذای سنتی جنوبی با عطر زعفران، شیرینی طبیعی خرما و بافت دلپذیر برنج، یکی از مقویترین غذاهایی است که میتوانید بهسادگی در خانه تهیه کنید.
خرما پلو یکی از غذاهای سنتی و قدیمی جنوب ایران، بهویژه استان خوزستان و شهر اهواز است. در این مناطق بهدلیل فراوانی نخلستانها، خرما نقش مهمی در آشپزی محلی دارد و در بسیاری از غذاها استفاده میشود. خرما پلو از ترکیب برنج ایرانی با خرما، گردو، کشمش و ادویههای معطر تهیه میشود که طعمی شیرین و دلپذیر دارد.
این غذا در گذشته بیشتر بهعنوان یک وعده مقوی برای تامین انرژی روزانه یا در مهمانیهای خانوادگی طبخ میشد. امروزه طرز تهیه خرما پلو در شهرهای مختلف ایران رواج پیدا کرده و در مدلهای متنوعی مثل خرما پلو با مرغ، گوشت چرخکرده یا بدون گوشت درست میشود.
خرما یکی از مقویترین میوههای طبیعی است که ارزش غذایی بالایی دارد و به همین دلیل استفاده از آن در غذاهایی مثل خرما پلو هم طعم غذا را بهتر میکند و هم ارزش تغذیهای آن را افزایش میدهد. خرما سرشار از فیبر، پتاسیم، منیزیم و آنتیاکسیدانهاست و میتواند به افزایش انرژی بدن، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی کمک کند. قند طبیعی موجود در خرما هم انرژی سریع و سالمی برای بدن فراهم میکند؛ بههمین دلیل این ماده غذایی انتخابی مناسب برای وعدههای غذایی مقوی مانند خرما پلو محسوب میشود.
در این دستور سراغ نسخه ساده و بدون گوشت رفتهایم تا یک خرما پلوی سبک، مقوی و سریع داشته باشید.
مواد لازم برای تهیه خرما پلو
برنج۱ لیوان
خرما۱ لیوان
شیر پرچرب۲ لیوان
کره ذوبشده۱ استکان
کشمش۱/۲ استکان
زعفران۱/۲ قاشق چایخوری
گردو بهمقدار لازم
نمک بهمقدار لازم
طرز تهیه خرما پلو
مرحله اول: آماده کردن خرما
در اولین مرحله از طرز تهیه خرما پلو، روی هر خرما یک برش طولی بزنید. هسته آن را خارج کنید. سپس خرماهای بدون هسته را در تابهای با مقدار کمی کره روی حرارت کم تفت دهید. تفت دادن را تا جایی ادامه دهید که پوست آنها براق و کاراملی شود.
این کار طعم خرما پلو را عمیقتر و بافت خرما را نرمتر میکند.
مرحله دوم: پخت برنج
برنج را از ۲ ساعت قبل با آب و نمک بخیسانید. پس از خالیکردن آب، برنج را همراه شیر، زعفران دمکرده و کمی نمک داخل قابلمه بریزید. حرارت را زیاد کنید تا شیر به خورد برنج برود.
استفاده از شیر، طعم خرما پلو اهوازی را لطیفتر و بافت آن را کرمیتر میکند پس آن را نادیده نگیرید.
مرحله سوم: افزودن کشمش و دمکردن برنج
در ادامه طرز تهیه خرما پلو جنوبی، وقتی شیر کاملا تبخیر شد، کشمش شستهشده را اضافه کنید. برنج را با حرارت کم دم بگذارید تا دانهها کاملا پف کنند. برای جلوگیری از چسبیدن برنج، زیر قابلمه از شعلهپخشکن استفاده کنید.
نکته: آب کشمشها را حتما بگیرید.
مرحله چهارم: پر کردن خرماها
داخل هر خرما یک تکه گردو قرار دهید. آنها را در مراحل پایانی پخت، روی برنج بچینید. چند دقیقه اجازه دهید برنج همراه خرما و گردو دم بکشد تا عطر و طعمها یکدست شود.
خرما پلوی اهوازی شما آماده سرو است. در نهایت آن را در ظرف سرو بریزید و با خرمای اضافی تزئین کنید.
نکات تکمیلی تهیه خرما پلو
برای داشتن یک خرما پلوی مجلسی باید انتخاب مواد اولیه و شیوه پخت را با دقت انجام دهید. نکات زیر کمک میکنند خرما پلو شما خوشعطرتر، جذابتر و حرفهایتر شود.
انتخاب بهترین نوع خرما
برای تهیه خرما پلو از خرمای مجول، برحی یا مضافتی استفاده کنید. این خرماها اندازه مناسبی دارند و هنگام تفتدادن له نمیشوند. اگر خرما بیش از حد نرم باشد، شکل خود را در غذا از دست میدهد و ظاهر نهایی را خراب میکند.
طرز تهیه خرما پلو با مرغ
در این دستور، فیله مرغ یا ران بدون استخوان را نگینی خرد کنید. با پیاز، زردچوبه، فلفل و کمی دارچین تفت دهید. پس از پخت کامل، مرغ را در مرحله دمگذاشتن برنج اضافه کنید. این روش غذای شما را کاملتر و مناسب سرو در مهمانی میکند.
روش تهیه خرما پلو با گوشت چرخکرده
گوشت چرخکرده را با پیاز تفت دهید. کمی ادویه پلویی، دارچین و زردچوبه اضافه کنید. وقتی آب گوشت کشیده شد، آن را لابهلای برنج قرار دهید. این ترکیب طعمی شبیه غذایهای اهوازی اصیل ایجاد میکند.
بهترین جایگزین کشمش در خرما پلو جنوبی
اگر کشمش ندارید، میتوانید از توت خشک، انجیر خشک یا قیسی خردشده استفاده کنید. بهجای گردو هم بادام یا پسته خردشده گزینههای مناسبی هستند.
اشتباهات رایج در تهیه خرما پلو
زیاد تفتدادن خرما باعث تلخ شدن آن میشود. همچنین اگر برنج را بیش از حد خیس کنید، موقع پخت له میشود و بافت غذا را خراب میکند.