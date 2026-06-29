قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۸ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
170,943,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
168,663,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
227,921,000
|
طلای دست دوم
|
168,663,990
|
آبشده کمتر از کیلو
|
741,490,000
|
مثقال طلا
|
738,990,000
|انس طلا
|
4,066.44
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,755,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,697,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
908,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,680,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|850,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
66,360,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
30,510,000
|
حباب نیم سکه
|
71,140,000
|
حباب ربع سکه
|
122,990,000
|
حباب سکه گرمی
|
65,470,000