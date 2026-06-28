چطور میزبان زائران مراسم تشییع رهبر شهید باشیم؟
اگر تمایل دارید در مراسم تشییع رهبر شهید به عنوان میزبان مردمی سهیم باشید. میتوانید متناسب با امکانات خود، آمادگیتان را برای ارائه خدماتی ازجمله فضای استراحت، پارکینگ، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی یا سایر امکانات رفاهی مورد نیاز زائران اعلام کنید.
برای ثبت آمادگی و تکمیل اطلاعات، از طریق یکی از پیامرسانهای زیر وارد سامانه شوید:
پیام رسان بله
داخل پیامرسان: @bayad_barkhast_bot و
خارج از پیامرسان:ble.ir/bayad_barkhast_bot?start=
پیام رسان سروشپلاس
داخل پیامرسان:@bayad_barkhast_bot
خارج از پیامرسان:https://splus.ir/bayad_barkhast_bot
پیام رسان ایتا
داخل پیامرسان:@bayad_barkhast_app
خارج از پیامرسان:https://eitaa.com/bayad_barkhast_app