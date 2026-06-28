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سایر رسانه‌ها ۰۷ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵:۲۲

چطور میزبان زائران مراسم تشییع رهبر شهید باشیم؟

اگر تمایل دارید در مراسم تشییع رهبر شهید به عنوان میزبان مردمی سهیم باشید. می‌توانید متناسب با امکانات خود، آمادگی‌تان را برای ارائه خدماتی ازجمله فضای استراحت، پارکینگ، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی یا سایر امکانات رفاهی مورد نیاز زائران اعلام کنید.