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چطور میزبان زائران مراسم تشییع رهبر شهید باشیم؟

چطور میزبان زائران مراسم تشییع رهبر شهید باشیم؟
کد خبر : 1805536
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اگر تمایل دارید در مراسم تشییع رهبر شهید به عنوان میزبان مردمی سهیم باشید. می‌توانید متناسب با امکانات خود، آمادگی‌تان را برای ارائه خدماتی ازجمله فضای استراحت، پارکینگ، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی یا سایر امکانات رفاهی مورد نیاز زائران اعلام کنید.

برای ثبت آمادگی و تکمیل اطلاعات، از طریق یکی از پیام‌رسان‌های زیر وارد سامانه شوید:

پیام رسان بله

داخل پیام‌رسان: @bayad_barkhast_bot و

خارج از پیام‌رسان:ble.ir/bayad_barkhast_bot?start=

پیام رسان سروش‌پلاس

داخل پیام‌رسان:@bayad_barkhast_bot

خارج از پیام‌رسان:https://splus.ir/bayad_barkhast_bot

پیام رسان ایتا

داخل پیام‌رسان:@bayad_barkhast_app

خارج از پیام‌رسان:https://eitaa.com/bayad_barkhast_app

 

 

منبع همشهری
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