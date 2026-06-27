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جزئیاتی از آخرین وضعیت تنگه هرمز از شب گذشته تاکنون+ فیلم

جزئیاتی از آخرین وضعیت تنگه هرمز از شب گذشته تاکنون+ فیلم
کد خبر : 1804968
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خبرنگار صدا و سیما درباره آنچه از شب گذشته تا همین لحظه در استان هرمزگان و تنگه هرمز رخ داده توضیحاتی داد.

وی بیان کرد: ساعت ۲۳:۱۵ دیشب بود که ارتش تروریستی و کودک کش آمریکا یک دکل مخابراتی را در شهرستان سیریک هدف قرار داد. البته هدف قرار گرفتن این دکل پس از آن رخ داد که نیروی دریایی سپاه به شناورهای متخلف در تنگه هرمز هشدار داد. نیروی دریایی سپاه همچنان اعلام می‌کند که هر مسیری برای گذشتن انواع شناورها از تنگه هرمز به سمت خلیج فارس تنها از مسیر جنوب جزیره لارک، مسیر اقتدار ممکن است و هر مسیری به جز این هم خطرناک است و هم غیر قابل پذیرش.

منبع همشهری
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