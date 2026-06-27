چگونه از نوزادان در روزهای گرم محافظت کنیم؟
باافزایش دمای هوا و گرم شدن بیش از حد خانهها در انگلیس، سلامت میلیونها کودک در خطر است؛ بهطوری که کارشناسان نسبت به افزایش خطر اختلال خواب، کمآبی بدن و حتی سندرم مرگ ناگهانی نوزادان هشدار داده و بر ضرورت تغییر استانداردهای ساختوساز و حمایت از خانوادهها در برابر موج گرما تاکید کرده اند.
فدراسیون ملی مسکن (NHF) و موسسه مسکن رسمی (CIH) انگلیس بنابر مطالعات آماری جدید دریافتند از هر شش نوزاد در انگلیس، یکی در خانهای بیش از حد گرم زندگی میکند چرا که بحران آب و هوا باعث افزایش بیسابقه دما در سراسر این کشور در تابستان امسال شده است.
این هفته یک هشدار قرمز نادر برای گرمای شدید در بخشهایی از انگلیس و ولز صادر شد و صدها مدرسه به دلیل پیشبینیِ رسیدن دما به سطوح بیسابقه، تعطیل شدند.
بر اساس تحلیل دادههای نظرسنجی مسکن در انگلیس، تخمین زده میشود که در مجموع ۱.۶ میلیون کودک در خانههای بیش از حد گرم زندگی میکنند.
این امر خطرات جدی برای سلامت کودکان زیر پنج سال به ویژه نوزادان که کمتر قادر به تنظیم دمای بدن و مدیریت کمآبی بدن خود هستند، به همراه دارد.
این شرایط، خطر «سندرم مرگ ناگهانی نوزاد» (SIDS) را در نوزادان و خردسالان افزایش میدهد. از این رو به والدین توصیه میشود که دمای اتاق را بین ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتیگراد نگه دارند؛ کاری که در زمان موجهای گرما احتمال دارد برای اکثر خانواده های انگلیسی غیرممکن باشد زیرا با توجه به شرایط جوی معمول در این کشور، بیشتر خانهها طوری ساخته شدهاند که گرما را حفظ کنند (چون در اغلب ماه ها، آب و هوای خنک و بارانی دارد) و فاقد امکانات خنککننده رایج در کشورهای گرمتر، مانند کرکره یا تهویه مطبوع هستند.
اداره هواشناسی انگلیس اعلام کرد احتمال رسیدن دمای هوا به ۴۰ درجه سانتیگراد از سال ۲۰۰۰ میلادی سه برابر شده است و موجهای گرمای آینده میتواند یک ماه یا بیشتر طول بکشد. همچنین پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، از هر ۱۰ خانه در بریتانیا بیش از ۹ خانه بیش از حد گرم شوند و در صورت عدم تطبیق با شرایط جدید، مرگ و میر ناشی از گرما احتمالا به ۱۰ هزار نفر در سال افزایش یابد.
در این شرایط کارشناسان انگلیسی تاکید می کنند: باید مقررات ساختمانی در مورد گرمای بیش از حد را تقویت کنیم و شروع به بررسی سیاستهایی کنیم که از مردم در برابر هزینههای انرژی برای خنک ماندن در طول موجهای گرمای آینده حمایت کند.
دمای اتاق را تا حد امکان خنک نگه دارید
توصیه اصلی این است که دمای اتاق کودک خود را برای خواب بین ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتیگراد نگه دارید. موسسه خیریه Lullaby Trust در این کشور که با هدف جلوگیری از مرگ و میر غیرمنتظره نوزادان فعالیت میکند، پیشنهاد میکند از پنکه برای خنک کردن اتاق استفاده کنید اما آن را مستقیما به سمت کودک نگیرید. قرار دادن یک کاسه یخ جلوی پنکه میتواند به خنک شدن هوا هنگام حرکت آن کمک کند. این موسسه خیریه همچنین پیشنهاد میکند که پردهها را در طول روز بسته نگه دارید تا از ورود نور و گرما جلوگیری شود و یک دماسنج اتاق بخرید.
از لباس و ملحفه سبک استفاده کنید
برای خنک نگه داشتن هرچه بیشتر نوزادان از لباس و ملحفه سبک استفاده کنید مثلا یک جلیقه آستین کوتاه یا فقط یک پوشک کافی است. موسسه خیریه کودک «تامی» نیز پیشنهاد میکند از ملحفه نخی استفاده کنید و از ملحفههای ضد آب که میتوانند عرق کنند، خودداری کنید. متخصصان همچنین توصیه میکنند نوزاد را قنداق نکنید تا در صورت گرم شدن، بتواند راحتتر پتو را از خود دور کند.
وقتی بیرون هستید، جریان هوا را حفظ کنید
برای جلوگیری از تماس آفتاب با نوزاد، لازم نیست کالسکه را با پتو بپوشانید زیرا این کار میتواند جریان هوا را متوقف کرده و دمای بدن کودک را افزایش دهد و همچنین نمیتوانید به راحتی ببینید که آیا او خیلی گرمش شده است یا خیر. در عوض، از آفتابگیر یا سایبان استفاده کنید. برای نوزادان شش ماه به بالا از کرم ضد آفتاب با فاکتور ۵۰ یا بالاتر استفاده کنید و نوزادان کوچکتر باید کلاه بپوشند و در سایه نگه داشته شوند.